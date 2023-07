►TE PUEDE INTERESAR: Silvina Luna: cómo sigue su estado de salud

Silvina Luna permanece internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano desde hace casi un mes.

La modelo atraviesa un delicado cuadro a causa de una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal, originada en las cirugías estéticas que en 2011 le realizó Aníbal Lotocki, y desde su internación hubo profundo hermetismo en torno a su evolución y solo se difundieron tres partes médicos oficiales.

Pero en las últimas horas, en los que Silvina experimentó una mejora en su cuadro que sigue siendo delicado, su hermano Ezequiel rompió el silencio y habló de la evolución de la salud de la actriz.

“Va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico, mañana haremos un parte más extenso así se sabe bien lo que fue pasando, ya fue extubada hace cuatro días”, le dijo Ezequiel al periodista Juan Etchegoyen.

“Se está alimentando poco, pero ya puede comer, todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando, pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron. Todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere. La vida de Silvina cambió y ya no va a ser lo mismo, ya hace años de esto, no es vida”, agregó.

silvi.JPG El estado de Silvina. Silvina Luna: su hermano dijo que "su vida no será la misma".

El periodista contó que el abogado Fernando Burlando le había asegurado que el entorno de la mediática mantuvo un hermetismo sobre su salud porque estaba preocupado.

“Lo que me manifestaba hoy Burlando es que el panorama durante las primeras horas era desgarrador, me contaba que el hermano de Silvina ni pensaba en aquel momento ni siquiera en una recuperación, es muy terrible imaginarse este escenario”.

Cómo sigue el estado de salud de Silvina Luna

Este lunes, el conductor Ángel de Brito también dio detalles de la leve evolución que experimentó Silvina en las últimas horas en LAM (América). “Algunos hablan de milagro, pero no hay que ser tan optimistas porque Sivlvina sigue en estado crítico, en terapia intensiva y con la diálisis, que la va a tener que hacer hasta que pueda sacarse la bacteria y finalmente trasplantarse”, explicó de Brito.

“Me contaron del Hospital Italiano que ahora están haciendo mucho énfasis en trabajar con los kinesiólogos porque hace un mes que Silvina está en cama con todos los aparatos. No se levantó y tiene que recuperar fuerzas para volver a caminar y moverse sola”, cerró al respecto.

En Intrusos (América), Guido Záffora había revelado que la modelo “está recibiendo visitas de su círculo íntimo. Más allá de su hermano y sus dos amigas, recibe visitas de personas con las que ella tiene mucho estima”.

El viernes pasado de Brito había sorprendido a la audiencia de LAM que Luna estaba experimentando una mejoría en sus ánimos. “Ya agarró su celular, no le manden mensajes porque no tiene el WhatsApp ni las redes, ni nada. Usa el celular para hacer meditaciones, que ella ya venía haciendo, así que las escucha a través del celular”, contó.

En cuanto al tratamiento al que se está sometiendo a diario, el conductor explicó que la diálisis es de seis a ocho horas. “Es una carga bastante pesada. Está mucho tiempo acostada y eso le genera muchos dolores, pero sigue respirando por sí misma, sin el respirador como estaba conectada antes”, explicó el periodista.

Por otra parte, reveló que los amigos de Luna le contaron que la modelo ahora “está tomando la iniciativa”. En esa línea, de Brito acotó: “Ella volvió a ser más como Silvina Luna. Ya empieza a hacer algunos chistes y a mejorar su ánimo, a pesar de que el cuadro sigue siendo complicado. Todo esto lo cuento como una leve mejoría. Sé que mucha gente quiere escuchar noticias de Silvina y que mucha gente la quiere”.