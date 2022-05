silvia2.jpg ¿Fueron amantes? Silvia Süller confesó que fue amante de Jorge Rial.

“Él estaba cansado de ella. Rial salía con todas las minas habidas y por haber”, detalló en una entrevista.

“Estaba atrás del decorado dándole a cualquiera, no importa”, contó. Además, dijo que Luis Ventura, productor del ciclo, era el encargado de avisarle cuando faltaba poco para salir al aire. “Pero la oficial, la amante, era yo”, remarcó.

“No llegué a enamorarme, para nada. En realidad, no sabe hacer las cosas: sexualmente me aburría. Del 1 al 10, le doy 3 puntos”, disparó la mediática sin vueltas.

“Rial sufre de un problema terrible: halitosis, mal aliento”, sumó en su listado de motivos para no enamorarse.

“Es una basura, un mafioso. Arruinó familias y mi propia vida arruinó. Él me censuró, no podía pisar América TV. No lo reconoce, me odia con toda el alma. A mi libro le puse ‘Yo, la mejor de todas’, en contra del suyo. Me censuró el libro ¿ustedes saben que yo saqué un libro? No, por eso”, cerró.