Seis actores que se arrepintieron de haber interpretado villanos legendarios en el cine

Sin embargo, existe una lista de actores que, al ver los resultados de sus trabajos como villanos, se arrepintieron de haber aceptado el papel.

La lista es muy larga, pero hay seis actores que, en diferentes momentos de la historia del cine, han declarado no estar conformes con ponerse en la piel de famosos villanos.

Seis actores que se arrepintieron de interpretar villanos en DC o Marvel

JARED LETO

El actor Jared Leto fue El Joker (Guasón) en la película Escuadrón Suicida, estrenada en 2016. La propuesta de DC resultó interesante desde el principio, ya que tenía estrellas como Will Smith (Deadshoot) o Margot Robbie con una muy esperada Harley Quinn.

Sin embargo, Leto quedó muy decepcionado con el resultado de su personaje, que también había despertado muchas expectativas en el público. Es que en los testeos previos, el público consideró que la historia era muy larga, por lo que comenzaron a cortar partes de la película y las escenas de El Joker se vieron muy afectadas.

Jared Leto joker.jpg Jared Leto quedó arrepentido dpor interpretar a un Joker que no tuvo la repercusión de otros.

Para colmo, poco después, se anunció una película exclusiva de El Joker con Joaquin Phoenix como protagonista, lo que llevó a Leto al enojo, la desorientación total y enterrar el personaje para siempre, aunque tuvo una aparición en La Liga de la Justicia Zack Znyder Cut.

MIKI ROURKE

El actor que se hizo célebre a fines de los 80 con películas como Nueve semanas y media tuvo la oportunidad de resurgir en Iron Man 2. Su personaje fue el villano Ivan Vanko y la peli fue un éxito.

Miki Rourke Ivan Vanko.jpg

No obstante, Rourke no quedó para nada conforme con lo que el público vio en la pantalla. El actor dijo que la factoría Marvel no le dejó desarrollar mejor su personaje y hasta la tildó de "basura".

TOMMY LEE JONES

Tommy Lee Jones interpretó al villano Dos Caras en la película Batman Forever, en la cual el rol principal estuvo encarnado por Val Kilmer. Tommy y Val no fueron las únicas estrellas del filme, El Acertijo (otro de los villanos de la producción dirigida por Joel Schumacher) estuvo a cargo de Jim Carrey.

Tommy Lee jones Dos Caras.jpg Tommy Lee Jones no disfrutó su papel de Dos Caras.

Tommy Lee Jones, desde el comienzo, no tuvo buena onda con Jim Carrey. Es más, en un café, ambos actores se encontraron y se abrazaron, pero al oído Tommy le dijo a Jim que no lo soportaba porque todo el tiempo hacía chistes, incluso al momento de trabajar.

El actor de Dos Caras, tiempo después, dijo que se sintió eclipsado por el personaje de Carrey y que, de haber sabido, hubiera declinado el papel.

TOPHER GRACE

El actor Topher Grace encarnó a Venom en El Hombre Araña 3, cuyo protagonista fue Tobey Maguire. La película fue un éxito de taquilla, pero el famoso "cambio de personalidad" de Spiderman gracias a la influencia del simbionte fue muy criticada.

Venom Topher Grace.jpg Topher Grace dijo que el mejor Venom fue el de Tom Hardy.

Lo cierto es que Topher dijo que nunca se sintió cómodo como Venom y dejó bien en claro que el simbionte que a él le gustaría haber interpretado es el que finalmente hizo Tom Hardy. Al respecto, tiempo después, dijo: "Para mí, y lo digo en serio, Tom Hardy es el indicado para el papel. Estoy emocionado por verlo como un fan. Realmente creo que él es simplemente el mejor".

RYAN REYNOLDS

Ryan Reynolds se dio el gusto y el disgusto de ser Deadpool en la pantalla grande. El actor tiene dos películas en las que el mercenario bocón de Marvel es protagonista total y ya se ha anunciado una tercera en la que compartirá cartel con Hugh Jackman, quien encarnará nuevamente a Wolverine. En este punto, para el actor, está todo bien.

Dead Pool de X-Men Orígenes Wolverine.jpg Ryan Reynolds no quería hacer del Deadpool villano en X-Men Orígenes: Wolverine.

Sin embargo, hay una versión de Deadpool que se pudo ver en X-Men Origins: Wolverine. Este personaje fue criticado por todos los fanáticos de Marvel y fue el propio Reynolds quien lo interpretó. Por eso en las escenas poscréditos de Deadpool 2, el mercenario viaja en el tiempo y se encarga de matarlo, haciéndole un gran guiño a los fanáticos.

HUGO WEAVING

El actor Hugo Weaving (también conocido como el Agente Smith en Matrix) fue el villano en Capitán América: primer vengador interpretando a Red Skull. Pero en las siguientes películas de Capitán América y las de Avengers, incluyendo Endgame, Hugo estuvo ausente.

hugo-weaving-reflects-on-red-skull-fb-1280x720.jpg Hugo Weaving se arrepintió de haber firmado para hacer a Red Skull, no por el personaje, sino por las malas negociaciones que luego lo dejaron fuera.

Weaving no se enojó por haber interpretado al villano. Es más, declaró que le encantó hacerlo y le habría gustado continuar. Pero las negociaciones con Marvel no fueron fructíferas, ya que, según explicó: "Había firmado por tres películas, y el dinero se iría incrementando, pero luego no fue así y decidí no ser parte de las siguientes versiones de Red Skull". Por lo que Weaving se arrepintió de haber dicho que sí a ponerse en la piel de Calavera Roja.