Segunda fecha para "Zorzal" de Ernesto Pérez Matta en la Nave UNCuyo

“La música es mi maestra, mi compañera, mi sustento, mi amiga. Es mi forma de conversar con las personas, con el paisaje y con el misterio increíble de vestir éste traje de carne. La música es el espíritu que me anima y me sostiene. Por eso trabajo para ella, porque le debo todo. Porque no es viable la vida fuera de sus márgenes. Por eso le hice una canción y un disco” explica Pérez Matta.

Zorzal es un manojo de 7 canciones que surgieron en viaje, compuestas, producidas y grabadas entre Mendoza, Barcelona, Valencia, Madrid, Bilbao, Nantes, Santiago, Frutillar, Pucón, Tokyo y Hakodate (2022- 2023). Son sonidos nómades, devenidos en refugio y vehículo, para nombrar los días en movimiento bajo las alas del folk y nueva canción sudamericana. “Es una ofrenda y una celebración que evocan una escena que se repite desde que tengo memoria: el mismo pájaro -el más común-, en la misma ventana, a la misma hora. Cantando, para alzar el día”.

Ernesto Pérez Matta se desempeña como músico, productor y compositor desde hace más de 20 años. Integró diversas propuestas a lo largo de su carrera y además, desarrolla su espacio personal como hacedor de canciones, en la cual se integran y convergen pluralidad de influencias, lenguajes y preguntas en torno a la música y la palabra. A veces cree hacer canciones, pero lo cierto es que ellas lo hacen a él. Ernesto las escucha, las aprende, las graba y las comparte. En parte, para que vayan a visitar otras miradas, y al volver, le cuenten qué nuevos mundos descubrirán en su viaje.