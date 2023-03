Sam Neil reveló que padece de un cancer muy avanzado

►TE PUEDE INTERESAR: Uno a uno, los problemas de salud de Raquel Mancini en los últimos años

Sam Neill 4.jpg

Tras las filmaciones de una publicidad de Jurassic World Dominio, película que protagonizó junto a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard y Jeff Goldblum, el hombre se hizo estudios y se le diagnosticó linfoma de células T angioblastómico.

Apenas recibió la noticia se internó en un hospital y comenzó a recibir quimioterapia, tratamiento que, con el paso del tiempo, empezó a perder efecto. “Aun sabiendo eso, no le tengo miedo a la muerte. Me molestaría un poco de todas maneras fallecer así”, se sinceró en la entrevista publicada en The Guardian.

TE PUEDE INTERESAR: Está en Netflix, es una de las películas más vistas y no te dejará mover del sillón

Sam Neill 2.webp

En otra parte de la entrevista, Sam Neill siguió: “No puedo pretender que el último año no haya tenido sus momentos oscuros. Pero esos momentos oscuros ponen la luz en un fuerte relieve. Todo esto me hizo sentir agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo".

El actor que protagonizó la saga de Jurassic Park contó que dejó de optar por ese tratamiento que no estaba funcionando, y reveló que optó por uno alternativo, aunque no develó el nombre de la medicación que le ha permitido continuar avanzando con su vida.