Runaway: tributo a Bon Jovi en Ciudad

En el tributo no faltarán las grandes canciones que hicieron popular a nivel mundial al grupo liderado por Jon Bon Jovi. Entre ellas "Living on a prayer", "You give love a bad name" o "Bad medicine".

También habrá homenaje a los temas solistas de Jon Bon Jovi con "Young Gun" o "Blaze of Glory" para el deleite de los fanáticos de la banda de New Jersey.