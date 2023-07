►TE PUEDE INTERESAR: Así luce hoy Vivienne, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt a 9 años de Maléfica

UNA ESPOSA DE MENTIRA 2.jpg Así luce Maggie, la niña de "Una esposa de mentira", película protagonizada por Jennifer Aniston y Adam Sandler.

Qué fue de la vida de Bailee Madison, la niña de "Una esposa de mentira"

En su cuenta de Instagram, la actriz Bailee Madison muestra cómo luce hoy, varios años después del famoso filme estrenado en 2011 que hasta el día de hoy está grabado en la memoria de sus fanáticos. De hecho, muchos recuerdan a Maggie por su gran actuación y sus escenas icónicas.

UNA ESPOSA DE MENTIRA 3.jpg Bailee Madison como Maggie en "Una esposa de mentira".

Además, "Una esposa de mentira" tuvo como protagonistas a Adam Sandler y Jennifer Aniston, y contó con la participación de Nicole Kidman y Brooklyen Decker, un elenco que colaboró con la carrera de la joven actriz y de quien interpretaba a su hermano.

En la exitosa película, Bailee Madison interpretó a Maggie pero no era su debut en el cine. La actriz ya llevaba un tiempo haciendo trabajos y su primer papel importante fue en "El mundo mágico de Tarabithia" (2007), en donde interpretó a May Belle Aarons.

Pero sin dudas, la película de Adam Sandler y Jennifer Aniston la llevó a la fama y continuó con su carrera actoral. Madison ha participado en las series "Los hechiceros de Waverly Place", "Once Upon a Time" y "The Fosters". Por otra parte, en el cine fue parte del elenco de "Watercolor Postcards", “A Cowgirl‘s Story” y “Parental Guidance”.

Cómo luce hoy Maggie, la niña de "Una esposa de mentira"

Bailee Madison hoy 1.jpeg Así luce hoy Bailee Madison, la niña de "Una esposa de mentira".

Actualmente, Bailee Madison tiene 22 años y una gran carrera profesional sobre sus hombros, pero su cambio físico es lo que más sorprende.

Es una joven muy bella y activa en las redes sociales, donde tiene más de 3 millones de seguidores que están pendientes de todos sus proyectos. En 2018, publicó el libro “Losing Brave” en coautoría con Stefne Miller y desarrolló su faceta de escritora.

Bailee Madison hoy.jpeg El increíble cambio de Bailee Madison, quien interpretó a Maggie en "Una esposa de mentira".

Además, en 2022 protagonizó “Pretty Little Liars: Original Sin” (HBO Max), interpretando a Imogen Adams.