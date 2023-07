Respira hondo antes de ver cómo luce la actriz que hizo de Samara en La Llamada 

the-ring-protagonista.jpg

La llamada, la película de terror que estrenó en 2002, perturbó con su escalofriante personaje a cada espectador. El film contaba con una trama en donde varias personas morían a la semana de ver una extraña grabación de la vida de Samara, una niña de test muy blanca y pelos largos, que luego aparecía en busca de quien haya visto esas imágenes y recibido la famosa llamada telefónica en la que solo se escucha "siete días".

El famoso y tan recordado papel fue interpretado por Daveigh Chase, que con solo 12 años se puso en la piel de Samara Morgan y se convirtió en un icónico personaje de las películas de terror.

►TE PUEDE INTERESAR: Respira hondo antes de ver cómo luce hoy Walt Jr. de "Breaking Bad", a 15 años de su estreno

la llamada pelicula.jpg

A 21 años del estreno de La llamada, Daveigh Chase no llegó a tener otro éxito tan grande como el de la película norteamericana de terror, pero trabajó en algunos proyectos cinematográficos. Participó en la película animada “Lilo & Stitch” donde le dio su voz a la niña hawaiana Lilo. Después dobló en inglés la voz del personaje principal de la película de animación japonesa “El viaje de Chihiro”.

Además, la actriz actuó en “S. Darko: Un cuento de Donnie Darko”, “In Between Days”, “Little Red Wagon”, “Madame Le Chat”, “Wild in Blue”, “American Romance”, entre otras. De esta manera, queda claro que esa niña que protagonizó a la terrorífica Samara en la película La llamada quedó en el pasado y aunque no se alejó nunca de las cámaras, poco se la volvió a ver.

►TE PUEDE INTERESAR: Así luce C.C Babcock, la villana de La Niñera, 30 años después

la llamada.jpg

En 2016 Daveigh Chase, quien actualmente tiene 32 años, dejó el mundo artístico por un tiempo, pero volvió a ser noticia cuando tuvo problemas con la policía al ser arrestada por andar con un coche robado. Además, ese mismo año fue involucrada en el caso de la muerte de un hombre que fue dejado fuera de un hospital, pero tras las investigaciones se determinó que ella no tenía nada que ver. Al año siguiente, recibió cargos por posesión de una sustancia controlada según la revista The Blast.