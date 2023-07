►TE PUEDE INTERESAR: La Niñera: así se ve Niles, el mayordomo, a los 78 años

La Señorita Babcock era una villana muy graciosa, socia del señor Sheffield (Charles Shaughnessy), de quien siempre estuvo enamorada. La llegada de la Nana Fine (Fran Drescher) fue su peor pesadilla y el motivo por el que ocurrieron un sinfín de situaciones disparatadas.

La Niñera.avif La Niñera, recordada sitcom de los años '90.

Además, la recordada villana tuvo icónicas batallas verbales con Niles (Daniel Davis), el mayordomo de la familia. Actualmente, la actriz que se puso en la piel de Babcock, tiene una vida bajo perfil.

lauren-lane-senorita-babcock La Niñera.jpg Lauren Lane y Fran Drescher en La Niñera.

Qué fue de la vida de Lauren Lane y cómo luce hoy

Actualmente, Lauren Lane tiene 62 años y trabaja como profesora del departamento de teatro de la Carnegie Mellon University en Pittsburgh, Pennsylvania. En cuanto a su vida personal, estuvo casada con David Wilkins y tuvieron una hija llamada Kate.

Lauren Lane con su hija.webp Lauren Lane con su hija de pequeña.

Hoy la actriz se encuentra divorciada. Además forma parte de la compañía de teatro experimental The Actors Gang, que preside el actor Tim Robbins.

Sus últimas participaciones en televisión fueron en producciones como "L.A. Law", "¿Perry Mason: The Case of the Skin-Deep Scandal" y "The Daily Show".

Durante el confinamiento por la pandemia del Covid 19, Lauren Lane se animó a participar en una reunión virtual con algunos miembros del elenco de La Niñera para hablar sobre su vida hasta el momento.

Así luce Lauren Lane hoy, la Señorita Babcock de La Niñera

Elenco de La Niñera hoy.webp El elenco de la Niñera, 30 años después del estreno.

Lauren Lane hoy.webp Lauren Lane, la actriz que interpretó a C.C Babcock, lejos de La Niñera.

Laure Lane con su hija hoy.webp Lauren Lane, actriz de La Niñera, junto a su hija en la actualidad.

Lauren Lane hoy 1.webp Así luce hoy la actriz Lauren Lane, a sus 62 años.