Respira hondo antes de ver cómo luce hoy la recordada Janice de Friends

La actriz Maggie Wheeler fue quien interpretó a Janice en "Friends". A lo largo de la serie, Janice se caracterizó por su voz distintiva y su risa inconfundible. Maggie Wheeler hizo un excelente trabajo al retratar a este personaje recurrente que apareció en varias temporadas de la serie.

Incluso su latiguillo “Ooooh…My…God” es recordado por todos.

Actualmente Maggie Wheeler tiene 61 y sigue trabajando como actriz, pero su principal fuente de ingresos la recibe a través de una serie de libros infantiles que lleva escribiendo hace años.

Además de haber trabajado en la sitcom “Friends”, Maggie Wheeler también formó parte de producciones como “Juego de gemelas”, “New Year’s Day”, “Raymond”, “How I Met Your Mother”, “Californication”, entre otras. Entre sus últimos trabajos se destaca su participación en la película animada “Los locos Addams” en el 2019 junto a Oscar Isaac, Charlize Theron y Rachel Weisz, donde le dio voz al personej de Trudy Pickering.

Pocas personas saben que Maggie hizo el casting de “Friends” para el papel de Mónica Geller, pero la producción creyó que le iría mejor con el papel de Janice Litman. Su personaje es tan recordado, que cuando el elenco original se reunió en el 2021 para realizar la reunión de Friends, Maggie fue invitada y los fanáticos de la sitcom enloquecieron.

A whimsical tale about a young shrew with a terrible sneezing problem! Brought to you with imagination and love from actress and author Maggie Wheeler, and illustrations by the extraordinary Kyle Hollingsworth ! . . #capcut #childrensbook #childrensfiction #selfpublishing #kidsbooks #janice #friends #janicefromfriends #illustratorsoftiktok #animations #animalsoftiktok