Respira hondo al ver cómo luce Luján de "Rebelde Way" a 21 años del éxito

Entre aquellos adolescentes que dejaron las cámaras de lado en su vidas se encuentra Jazmín Beccar Varela que interpretó a Luján Linares, una chica huérfana que llegó al colegio Elite Way School.

El papel de "Luji" a su vez era la mejor amiga de Marizza, protagonizado por Camila Bordonaba, y durante dos años fue interpretado por Jazmín Beccar que luego de las giras con Rebelde Way se alejó del mundo artístico y mediático.

Luego de su participación en la ficción de Cris Morena, que tuvo dos temporadas, Jazmín actuó en el 2005 la novela "El Patrón de la Vereda" junto a Bordonaba. En el 2007, participó en la novela "Romeo y Julieta" como Malena Arizmendi y más tarde trabajó en distintas obras de teatro infantil.

Luego del furor y reconocimiento que tuvo con Rebelde Way, la actriz Jazmin Beccar que interpretó a Luján en la novela juvenil tuvo pequeñas participaciones dentro del mundo televisivo. Sin embargo, a más de 20 años del éxito, no llegó a mantenerse en el mundo del espectáculo y al poco tiempo se alejó de los medios.

Después de unos años de haber estado en Rebelde Way estudió derecho mientras trabajaba como secretaria en un estudio jurídico, pero al poco tiempo se dio cuenta que no era para ella. Luego se fue a vivir un tiempo a España y más tarde regresó a la Argentina para probar suerte en periodismo. Si bien estudió la carrera, la actriz no llegó a ejercerlo y se dedicó a la comunicación en empresas privadas.

Actualmente con 36 años, Jazmin Beccar confiesa que tiene el mejor trabajo: ser mamá de Tito, su pequeño hijo que nació en el 2018. "El bebé me cambió la vida. Me puso las prioridades en otro lado, me bajó a tierra. Me hizo aflorar un montón de cosas lindas que yo tenía guardadas y me hace crecer como persona", contó feliz la ex Rebelde Way, quien ahora está en pareja con Sofía Accattolis.

