Gerardo Rozín.jpg

También se pronunció el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien señaló su "profunda tristeza" y describió por el mismo medio a Rozín como "un tipo que amaba su profesión y que con su carisma y su talento traspasó la pantalla y fue parte de la vida de los argentinos".

En tanto, la diputada nacional por Juntos para el Cambio María Eugenia Vidal dijo que se sentía "muy conmovida por la temprana partida de Gerardo Rozín".

"Argentina perdió un gran periodista que siempre buscó desde su profesión rescatar lo mejor de cada uno. Un fuerte abrazo a su familia y seres queridos", añadió la ex gobernadora bonaerense.

El también diputado nacional Diego Santilli definió al periodista fallecido como "un gran tipo" y señaló que sentía "una pena enorme".

"Tuve la suerte de poder compartir momentos muy lindos en los programas de Gerardo Rozín. Un gran tipo, una pena enorme. Un abrazo grande a su familia y amigos", sostuvo el legislador.

Gerardo Rozín2.jpg

Otras expresiones por la muerte de Gerardo Rozín

También se hicieron eco de la pérdida colegas como Cristina Pérez, quien afirmó: "Nos dejó un talentoso y apasionado".

Mientras tanto, el periodista Mauro Szeta le agradeció por confiar en él y en Paulo Kablan para uno de sus "hermosos proyectos" que fue "Relatos criminales".

La periodista Connie Ansaldi recordó con tristeza su último en encuentro con el conductor: "Hace dos meses me encontré con Rozín. Le pregunté como estaba. Me dijo: muy enfermo. No te preocupes le dije, todos estamos un poco enfermos. Si, pero algunos más que otros, me respondió. Le di un abrazo y le dije todo va a estar bien. XQ es lo que creo, Q al final todo está bien".

La escritora Claudia Piñeyro definió a Rozín como "un periodista generoso, que sabía escuchar, dar una mano, preocupado por los amigos, dispuesto a escuchar". "Alguien que me hacía reir y reflexionar", agregó.

La Asociación Argentina de Actores reconoció a Rozín por por haber "apoyado y difundido siempre a los artistas de nuestro país" y el Club Rosario Central hizo público su pesar por el deceso de uno de sus reconocidos hinchas.

"Todo mi abrazo y a amor a la familia de un gran tipo como Gerardo Rozín, Un laburante incansable y muy talentoso de este medio", escribió Marcelo Tinelli.

El periodista Rodolfo Barili expresó sus condolencias y el humorista Nik expresó "Te vamos a extrañar mucho".