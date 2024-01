David Guetta, sábado 6 de enero en el Movistar Arena

David Guetta, el DJ y compositor francés se presentará este sábado 6 de enero en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA). Se trata de uno de los cuatro artistas más reproducidos en Spotify a nivel mundial que llega con un imponente show de música y una puesta en escena increíble con los que recorre el mundo.

David Guetta.jpg David Guetta, el DJ británico vuelve a Buenos Aires.

Slash, 9 de febrero en el Movistar Arena

El guitarrista estdounidense desembarca en Buenos Aires con su grupo Myles Kennedy & The conspirators en el marco de la gira 2024 “The river is rising”. Será el 9 de febrero en el Movistar Arena, producido por Fenix Entertainment donde sonarán éxitos de sus cuatro álbumes de estudio tales como "World On Fire", "You're A Lie", "Standing In The Sun" y "The River Is Rising". Las entradas cuestan desde 22.000 pesos.