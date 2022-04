Quiénes son los cantantes de "Hayya Hayya", la canción del mundial

Te puede interesar: La canción del Mundial de Qatar, con Maradona en el video

El trío reunido especialmente para la ocasión sintetizó sus distintos orígenes musicales de rythm and blues, reggae, afrobeat y árabe en una pieza pop que hace buen uso de la habitual fórmula que invita a bailar y a saltar de cada Copa del Mundo, pero que no consigue distinguirse de cientos de hits que la industria vuelca a las redes cada semana.

Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack