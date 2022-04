La canción del Mundial de Qatar, con Maradona en el video

"Al unir voces de América, África y Oriente Medio, la canción simboliza la manera en que la música y el fútbol pueden tender puentes en el mundo", consideró el director de la División Comercial de la FIFA, Kay Madati, acerca de la obra influenciada por sonidos del rythm & blues y del reggae.

El single, ya disponible en distintas redes sociales, es el primero de varios que sonarán en los próximos meses, camino al inicio del Mundial, el 21 de noviembre próximo.

Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack