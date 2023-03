Quién reemplazará a Jey Mammón en La Peña de Morfi

►TE PUEDE INTERESAR: Un tuit del 2011 compromete seriamente a Jey Mammón

“Telefe dio su comunicado, Jey dio su comunicado... Vamos a ver cómo se expide la Justicia. El domingo voy a hacer el programa con todo el amor del mundo porque sabemos que La Peña es un programa para todos, para la familia, para los chicos, para los grandes, y hay que trasmitir la alegría que el público necesita en este momento y que quiere”, detalló con tono serio.

Por último, completamente movilizada por un tema tan sensible, Barbarossa dejó en claro que “Hay que cuidar ese espacio tan lindo y vamos con toda la alegría del mundo. Lo único que te puedo decir es ‘con los chicos, no’. El otro día leí una frase que decía ‘cuando las mujeres dicen que no, es no; cuando los chicos dicen que sí, es no’”.