Premios Oscar 2024: los mejores looks de la alfombra roja

Premios Oscar Vanessa Hudgens.jpg Vanessa Hudgens en la alfombra roja de los premios Oscar.

La actriz Maitreyi Ramakrishnan, de la serie de Netflix "Never Have I Ever" eligió un vestido en blanco y negro para la ocasión.

Premios Oscar Maitreyi Ramakrishnan.jpg Maitreyi Ramakrishnan en los premios Oscar 2024.

La actriz Jamie Lee Curtis, quien el año pasado se llevó a casa el premio a Mejor Actriz de reparto por su trabajo en "Todo en todas partes y al mismo tiempo", optó por un vestido total black.

Premios Oscar Jamie Lee Curtis.jpg Jamie Lee Curtis en los premios Oscar.

Colman Domingo, nominado en la categoría de Mejor Actor por su trabajo en "Rustin" (película disponible en Netflix), eligió un traje en color negro de Louis Vuitton, camisa blanca y unas botas texanas.

Premios Oscar Colman Domingo.jpg Colman Domingo en los premios Oscar 2024.

La actriz alemana Sandra Hüller, quien está nominada a Mejor Actriz por su trabajo en "Anatomy of the Fall" también eligió el color negro. Hüller es también la protagonista de la película "The Zone Of Interest", la cual compite en la categoría de Mejor Película junto a "Anatomy of the Fall".

Premios Oscar Sandra Hüller.jpg Sandra Hüller, protagonista de "Anatomy of the Fall" y "The Zone Of Interest".

En representación de "Barbie" la cantante Billie Eilish (nominada por su canción "What Was I Made For'") y la actriz America Ferrera (nominada como Mejor Actriz de reparto) posaron juntas en la alfombra roja de los premios Oscar.

Premios Oscar Barbie.jpg Billie Eilish y America Ferrera en los premios Oscar.

El actor uruguayo Enzo Vogrincic (protagonista de "La Sociedad de la nieve") asistió a los premios Oscar luciendo un traje de la firma española Loewe.

Premios Oscar Enzo Vogrincic.jpg Enzo Vogrincic en los Premios Oscar.

Por otro lado, la actriz Emma Stone (nominada a Mejor Actriz por su trabajo en "Poor Things") optó por un vestido en color verde agua.

Premios Oscar Emma Stone.jpg Emma Stone en la alfombra roja de los premios Oscar.

La argentina Anya Taylor-Joy eligió un vestido en color nude con detalles en plateado, el cual imitaba la cola de una sirena.

Premios Oscar Anya Taylor-Hoy.jpg Anya Taylor-Joy.

El actor canadiense, Ryan Gosling lució un traje negro de la marca Gucci. Asistió en compañía de su hermana y de sus padres. Se esperaba verlo con su esposa, la también actriz Eva Mendes, pero ella decidió quedarse en casa con sus hijas.

Premios Oscar Ryan Gosling.jpg Ryan Gosling.

Cerrando la alfombra roja aparecieron Lily Gladstone, nominada a Mejor Actriz por su trabajo en "Killers of the Flower Moon", Jennfer Lawrence y Margot Robbie (protagonista de "Barbie").