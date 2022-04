Premios Grammy 2022: todos los nominados

La lista de nominados al Grammy 2022 está encabezada por Jon Batiste que aspira a 11 lauros, seguido por Justin Bieber, Doja Cat y HER (con ocho cada uno) y por Billie Eilish y Olivia Rodrigo (con siete nominaciones cada una).

Este año, la argentina radicada en España Nathy Peluso se hizo un lugar en los Grammy con su disco "Calambre", entre los trabajos que compiten en el rubro a Mejor álbum de rock latino o alternativo, rubro en el que su compatriota Fito Páez se impuso en marzo pasado de la mano del álbum “La conquista del espacio”.

Doja Cat - Need to Know (Official Video)