Premios Grammy 2022: todos los ganadores

La lista de nominados al Grammy 2022 la encabezaba Jon Batiste con 11 lauros de las cuales ganó 5. La gran sorpresa de la noche fue el dúo Silk Sonic, integrado por Bruno Mars y Anderson .Paak al ganar canción del año y grabación del año. También tuvo un muy buen desempeño Olivia Rodrigo, con tres estatuillas.

Todos los ganadores:

Álbum del año: "We are", de Jon Batiste

Grabación del año: "Leave the door open", de Silk Sonic

Canción del año: "Leave the door open", de Silk Sonic

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Leave the Door Open [Official Video]

Mejor nuevo artista: Olivia Rodrigo

Mejor interpretación rap: "Family ties", de Baby Keem y Kendrick Lamar

Mejor álbum de rap: "Call Me If You Get Lost", de Tyler, The Creator

Mejor álbum R&B: "Heaux Tales", de Jazmine Sullivan

Mejor álbum country: "Starting Over", de Chris Stapleton

Mejor interpretación pop solista: "Drivers license", de Olivia Rodrigo

Mejor álbum pop vocal: "Sour", de Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo Grammy.jpg

Mejor interpretación dúo o grupo: "Kiss Me More", de Doja Cat featuring SZA

Entregados fuera de la televisación:

Mejor productor no clásico: Jack Antonoff

Mejor álbum de pop tradicional vocal: "Love for sale", de Tony Bennett y Lady Gaga

Mejor álbum de banda sonora para medio visual: Soul - Jon Batiste, Trent Reznor & Atticus Ross, composers

Mejor álbum new age: Divine Tides - Stewart Copeland & Ricky Kej

Mejor solo de jazz improvisado: Humpty Dumpty (Set 2) - Chick Corea

Mejor álbum de jazz instrumental: Skyline - Ron Carter, Jack DeJohnette & Gonzalo Rubalcaba

Mejor álbum de jazz latino: Mirror Mirror - Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés

Mejor álbum jazz conjunto: For Jimmy, Wes And Oliver - Christian McBride Big Band

Mejor álbum folk: They’re Calling Me Home - Rhiannon Giddens With Francesco Turrisi

Mejor álbum de reggae: Royal Beauty In The Silence - Soja

Mejor grabación dance/electrónica: Alive - RÜFÜS DU SOL

RÜFÜS DU SOL - Alive (Official Music Video)

Mejor álbum dance/electrónica: Subconsciously - Black Coffee

Mejor caja o caja especial de edición limitada: All Things Must Pass: 50th Anniversary Edition - George Harrison

Mejor álbum vocal tradicional pop: Love For Sale - Tony Bennett & Lady Gaga

Mejor vídeo musical: Freedom - Jon Batiste

Jon Batiste - FREEDOM

Mejor película musical: Summer Of Soul- Various Artists

Mejor diseño de álbum no-musical: Love for sale

Mejor álbum de pop latino: Mendo - Alex Cuba

Mejor álbum de música urbana: El último tour del mundo - Bad Bunny

Mejor álbum latino de rock o alternativo: Origen - Juanes

Mejor Álbum Tropical Latino: Salswing- Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mejor performance rock: Making A Fire - Foo Fighters

Mejor canción rock: Waiting On A War - Foo Fighters

Foo Fighters - Waiting On A War (Official Video)

Mejor álbum rock: Medicine At Midnight - Foo Fighters

Mejor álbum de música alternativa: Daddy’s Home - St. Vincent

Mejor performance metal: The Alien - Dream Theater