Pre estreno de "Salvajes", una película sobre la justicia por mano propia

Salvajes pelicula filmada en Mendoza 2.jpg Luis Gnecco y Beatriz Spelzini, la pareja que protagoniza este thriller filmado en Mendoza.

La cinta está protagonizada por la consagrada actriz Beatriz Spelzini, el experimentado actor chileno Luis Gnecco, y el joven músico y actor debutante Alan “Taty” Fernández. Cuenta además con la destacada actuación de la mendocina Tania Casciani.

Sinopsis de Salvajes

"Salvajes” cuenta la historia de Sonia (Beatriz Spelzini) y Arturo (Luis Gnecco) quienes viven en una casa de apariencia segura, pero demasiado grande y silenciosa. Una noche tres hombres armados asaltan la propiedad del matrimonio. Luego de someterlos violentamente y de encerrarlos en un baño, los delincuentes emprenden su retirada. Arturo logra escapar y atrapar al más joven e inexperto de ellos y decide secuestrarlo para “disciplinarlo” en el subsuelo de la casa. Poco a poco la rabia se disipa y emergen extraños vínculos familiares que Arturo y Sonia creían extintos. "Salvajes" es un retrato violento sobre una sociedad dividida, en un entramado social desigual donde los límites entre víctima y victimario se tornan difusos.

El guion de “SALVAJES” formó parte de la selección oficial del Concurso de Guiones Inéditos del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana 2017 y en julio del 2018 fue seleccionado para participar del Taller Internacional de Guion del X Bolivia Lab.

Rodrigo Guerrero: “Experimenté en carne propia la invasión y angustia de un robo”

“Vivo en Córdoba, Argentina, un país en donde las cifras relativas a la violencia social crecen a diario y asustan. Casi todos podemos enumerar ejemplos cotidianos de violencia, más o menos sutiles, más o menos brutales" primereó el director Rodrigo Guerrero.

Luego detalló: "Una noche cuatro chicos armados entraron a robar en la casa de mis padres. Ese día me tocó experimentar en carne propia la invasión y la angustia que ocasiona un robo. Para mí fue como estar desnudo frente a sujetos extraños que rondaban armados, exaltados, temerosos y excitados".

No obstante, Guerrero señaló "en ningún momento temí de verdad por lo que pudiera pasarme a mí o al resto de mi familia. Quizás porque me tocó estar atado y recostado en el suelo en la misma habitación que estaba mi madre; o tal vez porque el chico al que designaron la tarea de custodiarnos fue especialmente considerado y amable con ella".

"Aquel joven procuró que mi madre no tuviera frío y le repitió una y otra vez que se quedara tranquila, que todo iba a estar bien y que nadie iba a lastimarnos. La llamaba “doñita” con un respeto sincero. En unos minutos que parecieron horas los intrusos revolvieron la casa, cargaron el auto y huyeron con nuestros efectos materiales. Algo quedó latente en mi memoria desde aquella noche. La proximidad de ese joven en ese contexto de violencia y usurpación me permitió, sin justificar sus actos, no llegar a guardarle resentimiento”, cerró el director de “Salvajes”.