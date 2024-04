Por entradas agotadas, "Tus deseos en fragmentos" agrega una última función

Uno de los puntos destacables de este evento es la gran cantidad y calidad de artistas que la componen. El espectáculo cuenta con más de 25 artistas entre actores, bailarines, músicos y escritores, abriendo un abanico de posibilidades tanto en la variedad de edades, géneros y trayectorias artísticas, como en lo interdisciplinar de la propuesta. “Era una propuesta que no se ha visto antes en el teatro mendocino y es por esto que agradezco a los artistas que confiaron en el proyecto y apostaron todo su oficio y vocación para darle vida. Cada uno de ellos le aporta un toque único a los salones, y es inevitable no ser atravesado por alguno. Como directora admiro el potencial creativo que cada une demostró en este proceso, y por otro lado, como una enamorada del arte debo decir que me emociona verlos en escena.” confiesa Funes haciendo referencia al elenco que cuenta con la participación de grandes referentes de la cultura local.

Sinopsis. La historia detrás de los fragmentos

Ella, desde sus últimos suspiros, nos abre las puertas de todos los salones de su mente. Los deseos que cumplió y los que le quedaron pendientes. En cada salón hay una parte de sí misma, el multiverso de su vida. ¿En qué recuerdo te gustaría pasar la eternidad? En algunos salones nos muestra lo que fue, lo que hizo, a quiénes amó; en otros una versión de lo que podría haber sido. Todos los amores del mundo son el mismo amor, el amor que es uno y se despierta con otros, pero siempre es uno. En cada salón nos muestra las formas en que transitó ese mismo sentimiento de amor. Los límites de la realidad se vuelven bruma. Dicen que al final del camino vemos pasar la vida frente a nuestros ojos ¿la que vivimos o la que hubiéramos deseado vivir? Todos los futuros posibles sucediendo simultáneamente, atrapados en pequeños fragmentos que se repetirán eternamente dentro suyo.

¿Qué es un museo de artes escénicas?

Un museo es un lugar donde se exponen piezas artísticas pero, en este caso, estas piezas serán teatrales es decir, obras de arte vivas y sucediendo en convivio con el público. Nuestro museo de artes escénicas cuenta con 11 salones de representaciones dramáticas y algunos rincones interactivos donde podrán hacer degustaciones, leer, escribir, observar imágenes, etc. Esta experiencia, invita al espectador a recorrer el espacio y sumergirse en las pequeñas historias que estarán sucediendo simultáneamente en cada rincón. Cada salón, tendrá su propia temática y su modo de contarla, pero todas las representaciones están inspiradas en escenas de la obra Tus deseos en fragmentos de Ramón Griffero. Es por esto, que los salones están intimamente relacionados, pero con la particularidad de que no tienen un orden para verlos ni existe la obligación de verlos a todos. Las escenas duran alrededor de 10 minutos y se repetirán ininterrumpidamente durante 55min. En ese tiempo, el espectador tendrá la libertad de entrar y salir de los salones como y cuando quiera, las obras siempre continuarán representándose y repitiéndose en loop.