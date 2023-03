El ex líder de Tan Biónica dijo: “Me tuvieron que dar dos inyecciones para cantar hoy. Aprovecho que están los medios para decir que yo estoy bien, yo pedí que me sacaran la intubación porque me lastimaba las cuerdas vocales", según detalló el cronista de Invasores de la TV (América TV) presente en el recital.

Chano se presentó este viernes en el Estadio Atenas en el que fue su primer recital luego de recibir el alta en el Sanatorio Otamendi. En tanto, este sábado brindará el segundo de los shows pactados.

Entre canción y canción, el músico le habló a sus fans y contó como vivió las últimas semanas. “Estuve intubado, con un tubo que te ponen en la garganta para poder respirar”, explicó.