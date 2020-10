Pedro Marabini, hacedor cultural e histórico director de Vendimia, dialogó con Diario UNO y dio su punto de vista respecto a la realización de la fiesta máxima de los mendocinos. "Estamos todos esperando, algunos más inquietos, otros más tranquilos. La noticia que ha dado el gobernador que buscaría una forma via streaming lleva un poco de tranquilidad. En este momento los directores estamos en stand by esperando que se avance desde el gobierno. De todos modos cada uno de nosotros quedó en tener la libertad absoluta de hacer lo que cada uno considerara conveniente sobre las propuestas", comenzó contando Marabini.

"Hay grandes ideas hasta el momento y han surgido varias propuestas de distintos sectores. El Estado va a poder contar a corto plazo con interesante posibilidad para poder elegir alguna de las propuestas y tener la oportunidad de armar un festejo y celebración merecida porque la gente en los viñedos ha seguido trabajando y meremos de alguna forma esto que siempre tenemos como es el ritual vendimial", agregó el histórico director de Vendimia.

"Toda Mendoza es consciente que hace falta salud y educación, pero no podemos dejar de pensar que el sector del arte y de la técnica está perjudicado. Es algo que nos compete a todos. Hay mucha gente que hace bastante tiempo no ha hecho nada porque no ha podido. Es una buena posibilidad la Vendimia. El sector del arte y de la cultura se ha manejado muy cordial y tranquilo", expuso sobre la polémica que surgió de destinar el presupuesto dado a Vendimia para los sectores de salud y educación.

Sobre la posibilidad de realizar la Vendimia virtual también quiso aclarar que "no hay que confundir con que sea más fácil o sencillo. Es algo que requiere mucha especialización, no se puede improvisar. Hay que ver cuál será el formato y ver cómo se puede utilizar. Algunas ideas de cultura cuentan con hacer algo tipo documental. Estamos viendo un formato más ideal, hay gente que tiene otras ideas que se deben respetar. En este torbellino de propuestas quizás llegue una idea muy superadora que supere lo audiovisual. Lo que queremos es que, en el marco que hay que respetar dentro de los protocolos, tengamos una fiesta para que los artistas de Mendoza tengan una fuente de trabajo muy importante", dijo Marabini.

"El verdadero sentido de la Vendimia no es solo un hecho artístico sino que es algo mucho más profundo en cuanto a la cultura y conocimiento. El tiempo que resta para la producción de una Vendimia audiovisual es muy acotado por lo que la resolución debiera ser lo más rápido posible. Hay que tomar los recaudos para que lo que se haga sea con prudencia y bien hecho para que contener todos los lineamientos del género vendimial y que en el marco de eso quien no pueda estar presente se generen hechos creativos para que sea tan atractivo como estamos acostumbrados a hacerlo", destacó Marabini que formará parte de la reunión que se llevaría a cabo la próxima semana, según contó a Diario UNO Mariana Juri.

"Es lógico que ocurriera que se empiecen a movilizar todos los sectores porque hay que empezar a buscar respuestas lo antes posible", agregó sobre las decisiones tomadas por los departamentos en forma individual sobre la realización de sus vendimias.