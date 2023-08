Este trabajo sucedió después de que Meghan Markle renunciara al programa "Dear Or No Deal" en el 2006. En dicho programa era la "chica del maletín", y estaba cansada de ser "objetivada" como una tonta. Es por ello que la duquesa de Sussex decidió probar suerte en una de las series del momento y consiguió un cameo.

Meghan Markle.jpg Meghan Markle en una escena de "90210 Beverly Hills".

Cuando Meghan Markle apareció en "90210 Beverly Hills", tenía en aquel entonces 27 años, e interpretó a Wendy. En la escena, el guapo Ethan, interpretado por Dustin Milligan, se sorprende cuando su novia Annie (Shenae Grimes) lo ve sentado en su auto. Su sorpresa pronto se explica cuando Ethan se ajusta la ropa y la cabeza de Wendy emerge de su regazo.

2008 Meghan Markle in a saucy scene in the first episode of 90210

El año pasado, Meghan Markle (en su podcast Archetypes) habló de su salida de "Deal Or No Deal" con Paris Hilton. Allí la duquesa asegura que ella se cansó de que la juzgaran por su belleza y no por su cerebro. "Quiero que nuestra hija aspire a estar un poco más arriba. Sí, quiero que mi Lili quiera ser educada y quiera ser inteligente y enorgullecerse de esas cosas", dijo Meghan.