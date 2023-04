seriee.jpg Streaming. Netflix tiene la serie de ciencia ficción más vista del momento.

Se trata de "Sombra y hueso", la serie de Netflix que el mes pasado estrenó su segunda temporada, después de una exitosa recepción de la primera y con la audiencia fanática de la saga literaria de Leigh Bardugo bastante feliz con la adaptación que se le hizo para la pantalla chica.

La producción está basada en la serie de novelas escritas por Leigh Bardugo y actualmente está en tendencia su segunda temporada: todos los detalles de “Sombra y hueso”.

Uno de los géneros que más consume el espectador es la ciencia ficción, razón por la que compañías productoras, así como plataformas de streaming y canales de televisión, apuestan cada vez más por este género para realizar nuevos proyectos.

La serie ha sido calificada por el Rotten Tomatoes con un 84% de aprobación para sus dos temporadas. Por otra parte el sitio de medición FlixPatrol posiciona a Sombra y hueso como una de las series más vista por los suscriptores de Netflix.

La producción se ubica en el tercer lugar de lo más reproducido en la plataforma streaming, solo detrás de títulos como Agente nocturno y Love is blind.

La segunda temporada nos presenta esta sinopsis: “Cazada a través del Mar Verdadero, atormentada por las vidas que tomó en La sombra, Alina debe intentar hacer su vida con Mal en una tierra desconocida, todo mientras mantiene en secreto su identidad como la invocadora del sol. Pero no podrá dejar atrás su pasado o su destino por mucho tiempo”.

La reciente temporada adapta los libros de la trilogía Grisha de Bardugo y la duología de Seis de cuervos. Los miembros del elenco original de Sombra y hueso volvieron para la segunda entrega, incluyendo a Jessie Mei Li (Last Night in Soho), Ben Barnes (The Chronicles of Narnia: Prince Caspian) y Archie Renaux (Voyagers).

Reparto de “Sombra y hueso”

Jessie Mei Li (Alina Starkov)

Archie Renaux (Malyen Oretsev)

Freddy Carter (Kaz Brekker)

Amita Suman (Inej Ghafa)

Kit Young (Jesper Fahey)

Ben Barnes (general Alexander Kirigan)

Zoë Wanamaker (Baghra)

Lewis Tan (Tolya Yul-Bataar)

Trailer de, "Sombra y huesos, segunda temporada"