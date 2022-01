Netflix: Soy Georgina provocó un caos antes de su estreno

georgina-rodriguez-cristiano-ronaldo.jpg La vida de Georgina Rodríguez dio un rumbo total desde que conoció a Cristiano Ronaldo.

Soy Georgina sacó a la luz una fuerte pelea familiar

Pero no todo es color de rosa en la previa del estreno de “Soy Georgina”. En la antesala, parte de la familia de la modelo se expresó de mala manera y la dejó muy mal parada, con fuertes revelaciones que la gente desconoce.

Sin dar muchas vueltas, un tío de Georgina Rodríguez la acusa de haberse olvidado de sus afectos luego de que se la viera junto a Cristiano Ronaldo, en el 2017. Su familiar la trató de “malvada”.

“Puede que se sienta avergonzada y que se considere mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos. Pero yo nunca le he pedido nada. Ella tan solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que salía con Cristiano Ronaldo”, aseguró su tío Jesús Hernández, hermano de la madre de Georgina Rodríguez.

georgina-rodriguez.jpg Georgina Rodríguez asegura haber encontrado su príncipe azul, con el que tanto soñó.

El tío afirma que crió un tiempo atrás a Georgina, momentos después que su papá Jorge Rodríguez, fuera a la cárcel tras ser detenido en España por tráfico de cocaína.

“Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo hice todo. Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que mandaron a mi cuñado de vuelta a su país”, indicó.

El padre de la pareja de CR7 fue extraditado a la Argentina luego de purgar una pena de diez años. Luego, en el 2019, murió a los 70 años.

“Nadie nos dijo que Jorge había fallecido, no sé por qué Georgina no nos lo contó. Traté de comunicarme con ella. He escrito en el Facebook de Cristiano Ronaldo: 'Tiene a la mujer más malvada a tu lado' y 'Si quieres saber más, contáctame y te lo diré'”, confesó su tío.

georgina-rodriguez-cristiano-ronaldo1.jpg "Soy Georgina" muestra la vida íntima de la modelo, junto al afamado futbolista Cristiano Ronaldo.

Más acusaciones sobre Georgina Rodríguez

También echó leña al fuego la esposa de su tío Jesús Hernández, Lidia, con fuertes acusaciones. Aseguró que Georgina dejó de preocuparte y ver a su abuela, quien falleció en el 2019 a los 80 años de edad. Le apuntó a que su abuela no logró conocer a Alana Martina, la hija que la modelo tuvo con Cristiano Ronaldo.

“Hemos tratado de llamarla, pero parece que ha cambiado su número. Ahora todo el mundo se va a enterar de lo sinvergüenza que es. ¿Por qué nunca nos dijo que su padre había muerto? No se pueden ocultar cosas como esas”, indicó ofuscada Lidia.

Los dichos que han generado mucho ruido en la previa del estreno de la serie “Soy Georgina” en Netflix, fueron reflejados en el diario The Sun.

Una fuente cercana, cuya identidad no ha salido a la luz, le indicó al periódico que no cree que Georgina salga a dar explicaciones por las duras acusaciones recibidas por sus familiares.

“Ella expresó públicamente el amor que siente por su hermana mayor, Ivana, pero la mayoría de sus fanáticos no saben nada sobre el resto de la familia. Seguro veremos lo que Georgina quiere que los fans vean, no la verdadera Georgina, con todos sus defectos”, afirmó la fuente.

Tráiler oficial de Soy Georgina