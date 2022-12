"¿Quién mató a Santa? Un misterio navideño en Murderville" cuenta la historia del experimentado detective Terry Seattle (Will Arnett) que está de vuelta y, esta vez, el caso es crítico. Junto con sus dos estrellas invitadas, el detective tiene la misión de resolver el misterio de quién mató a Santa. Pero hay un truco: Bateman y Rudolph no tienen guion, así que no saben qué va a suceder.

Netflix-Quién-mató-a-Santa-Un-misterio-navideño-en-Murderville.jpg ¿Quién mató a Santa? Un misterio navideño en Murderville, es una de las películas que estrena Netflix esta semana.

Por otro lado, el gigante del streaming tendrá una serie dramática llamada "Lejos del hogar", que se estrenará el viernes 16. La sinopsis dice: "Un adolescente de bajos recursos se sumerge en un mundo de lujos cuando consigue una beca que le permite asistir a una escuela exclusiva para la élite".

También se podrá ver un film turco que mezcla el romance, la comedía y la sensualidad: "Clases particulares". Esta película nos adentra en la historia de un grupo de estudiantes de la Universidad Dünya, en donde Azra, una excéntrica joven que se hace pasar por tutora, está determinada a sumar más alumnos a su matrícula privada con un simple objetivo: enseñarles todo sobre el amor.

Desde cómo vestir y cómo actuar, la joven que cree tener el toque de Midas cuando se trata del amor, y está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para que sus alumnos consigan a la pareja de sus sueños mediante una serie de particulares métodos que prometen cumplir con todo lo que cualquiera podría aspirar en el romance. Pero lo que la maestra está por descubrir con la llegada de alguien nuevo en su panorama, es que en los caminos de la vida y el amor, no todo siempre es tan sencillo como aparenta ser.

Netflix-Clases-particulares.jpg Continuando con los estrenos de diciembre, la N roja llega con este divertido film turco que hará que creas en el romance una vez más.

Los estrenos en series y películas en Netflix del 12 al 18 de diciembre: