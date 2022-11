Netflix lo hizo de nuevo: canceló una de sus series más exitosas

La decisión de Netflix no hubiese causado tanto enojo entre sus millones de suscriptores si la historia hubiese tenido un fin, pero no lo tuvo. El último capítulo de Destino: la Saga Winx dejó muchas historias abiertas que ya no tendrán un final, según confirmó el showrunner de la serie, Brian Young.

Él fue el responsable de anunciar a través de las redes que los millones de fanáticos de la serie se quedarán sin una tercera temporada a causa de lo determinado por Netflix. Se cree que la decisión fue por costos de producción, aunque la plataforma no se ha expedido sobre el tema.

De qué se trata Destino: la Saga Winx en Netflix

La serie de Netflix está basada en una serie de animación de Nickelodeon. Ella cuenta la historia de Bloom, una joven que un día descubre que tiene el poder del fuego. Gracias a ello, ingrasará a una escuela de magia para aprender a controlar sus poderes y allí se hará de varias amigas que tienen habilidades similares a las suyas.

El problema ocurre cuando una amenaza de su pasado vuelve por ella. En ese momento Bloomb deberá contar con la ayuda de sus amigas para salvar el mundo mortal y el mundo mágico.

