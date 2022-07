Mientras sigue ideando cómo funcionará la plataforma en los próximos meses, Netflix dio algunos parámetros sobre lo que se viene para el resto del año y el venidero.

net.jpg Streaming. Netflix lanzará una suscripción "barata" que no tendrá todo el contenido.

La empresa de plataforma de entretenimiento Netflixsigue compartiendo detalles sobre su nueva suscripción "barata" con publicidad, cuya existencia fue confirmada por el propio servicio apenas el pasado junio.

Durante el informe financiero correspondiente al segundo trimestre de 2022, la plataforma anunció que su objetivo es lanzar el plan con anuncios a principios del próximo año. De momento, eso sí, todavía no han fijado una fecha concreta; tampoco su precio.

Una vez más, Netflix reiteró que la suscripción con anuncios no sustituirá a ninguno de los planes disponibles.

Enfocada en todas aquellas personas que, por uno u otro motivo, no quieren (o no pueden) pagar los niveles de mayor precio. Y, por otro lado, que no tienen inconvenientes en consumir publicidad mientras ven series o películas.

"Nuestra oferta de menor precio respaldada por publicidad complementará nuestros planes existentes, que permanecerán sin anuncios", recalcó Netflix.

La plataforma considera que se encuentra en el momento ideal para lanzar una nueva suscripción de menor costo. Por supuesto, será opcional, por lo que los consumidores siempre tendrán la decisión final. Si no estás interesado en este plan, puedes continuar en el que ya te encuentras.

Quienes se decanten por la suscripción con anuncios de Netflix, eso sí, tendrán que aceptar una limitación: no estará disponible todo el contenido de la plataforma, aunque sí la gran mayoría.