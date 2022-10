sin.jpg Streaming. Netflix: la película que muestra los horrores de la Primera Guerra Mundial que es furor.

"Sin novedad en el frente" se basa en una novela que fue prohibida durante el Nazismo.

Es un largometraje que debes ver si te gustan los dramas sobre la guerra, pues exhibe el sacrificio inútil de miles de vidas humanas por ideologías, intereses e intenciones que nada tienen que ver con el bienestar de la gente.

La película de Netflix guarda secretos muy importantes, pues se trata de una nueva versión de “All Quiet on the Western Front”, la segunda película de la historia, estrenada en 1929 por Erich Maria Remarque.

Además, es la primera vez que se narra desde la perspectiva de un director alemán, el país que perdió “La Gran Guerra”.

De qué se trata, "Sin novedad en el frente"

Sin novedad en el frente, cuenta las aterradoras experiencias y la angustia de un joven soldado alemán en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial.

Cuando Paul, de 17 años, se une al frente occidental en la Primera Guerra Mundial, su entusiasmo se derrumba rápidamente ante la dura realidad de la vida en las trincheras.

Elenco

Felix Kammerer

Albrecht Schuch

Aaron Hilmer

Moritz Klaus

Edin Hasanovic

Daniel Brühl