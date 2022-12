Netflix: la increíble revelación de la protagonista de Merlina

En una entrevista con el portal NME, la actriz agregó: "Me desperté y, es raro, nunca me enfermo, y cuando lo hago, no es muy malo".

Jenna, quien interpreta a Merlina en la serie de Netflix, explicó que fue difícil realizar el baile debido a los síntomas que padecía.

"Sentí que me había atropellado un auto y que un pequeño duende se había soltado en mi garganta y estaba arañando las paredes de mi esófago", explicó. .

Además, la actriz reveló que le "estaban dando medicina entre toma y toma porque esperaban el resultado positivo".

La productora MGM, a cargo de la serie dirigida por Tim Burton, reveló que cuando se supo el resultado del test se tomaron las medidas que correspondían y se "sacó a Jenna del set".

La actriz de Merlina pidió volver a realizar la escena una vez recuperada, sin embargo, por temas de tiempo la producción no pudo acceder al reclamo de Jenna.

"Pedí rehacerlo pero no tuvimos tiempo. Creo que probablemente podría haberlo hecho un poco mejor", remarcó.

Además, Ortega reveló que ella misma creó la coreografía de la escena de baile donde interpreta la canción "Goo Goo Muck" de The Cramps.

"Me sentí muy insegura sobre esto", comenzó y agregó: "Yo misma coreografié eso y creo que es muy obvio que no soy bailarina ni coreógrafa".