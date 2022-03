Netflix: la imperdible película con Bill Murray y Adam Driver

Si en una película se juntan Adam Driver (Star Wars y The Last Knight), Bill Murray (Ghostbusters, Perdidos en Tokio) y Tilda Swinton (Doctor Strange, Constanti, El Gran Hotel Budapest) entonces es imposible que sea mala, sin importar de qué se trate. Esto sucede con la película Los Muertos No Mueren, que Netflix acaba de colocar en su catálogo.