Netflix para amantes de culebrones de época

Downton Abbey, la película.

Para los que vieron la serie, en esta ocasión podrán seguir viendo las aventuras de la familia Crawley, una aristrócrata familia que se distingue por su particular comportamiento. Imperdible para las personas amantes de los dramas de época. Si no se ha visto la serie, es recomendable verla, ya que cuenta con grandes actores y una historia muy bien narrada mezclada con el contexto de cada año de las primeras décadas del siglo XX.

DOWNTON ABBEY | Tráiler oficial subtitulado (HD)

Netflix para los amantes de superhéroes

Spiderman: un nuevo universo

Las películas de super héroes son las que mayor éxito han tenido en los últimos 15 años. Si bien, este film que se encuente en Netflix es animado, no tiene nada que envidiarle a las superproducciones protagonizadas por Tom Holland. En esta oportunidad, nos encontramos con dos Spiderman (y tal vez más): Peter Parker y Miles Morales, quien es llamado a ocupar su lugar en la renovación de héroes de cómics. Imperdible. Ah, y el multiverso de Spiderman No Way Home, ya se había visto en este filme, que este año tendrá su segunda parte.

SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO | Tráiler subtitulado (HD)

Netflix de terror

Midsommar

Midsommar tiene de protagonista a Florence Pugh, a quién ya hemos visto en Mujercitas y en Black Widow. Cuenta la historia de una pareja y amigos que acuden a Suecia y visita un pueblo en el que cada 90 años se hace un festival de verano. Todo marcha relativamente bien, hasta que deja de pasar. No toda fiesta es buena y las personas pueden cambiar a medida qué pasan los días. No es el clásico terror de fantasmas y asesinos, pero es una película que se recordará mucho tiempo después de haber sido vista.

Midsommar - Tráiler Oficial (Sub. Español)

Netflix para los amantes de musicales

Rocketman

Cada tanto, la industria cinematográfica sorprende con una película basada en un músico y que está muy bien hecha. Lo hizo hace años atrás con The Doors, también con Bohemian Rhapsody y no defraudó para nada con Rocketman, la historia de Elton John. El músico puede o no gustar, se puede conocer mucho o poco de su historia. Para ver la película no hace falta ser un gran conocedor de su trayectoria. Eso sí, como en cada recital de una banda, cuando el filme termine, habrá al menos alguna canción que no dejará de sonar en la cabeza del espectador.

Así como Rami Malek hizo un gran papel como Freddie Mercury, Taron Egerton también protagonizó de gran manera a Elton John. Realmente imperdible.