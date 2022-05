►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la emotiva serie israelí de los creadores de Shtisel y Fauda

22 de julio, película noruega de Netflix basada en un atentado real.jpg El 22 de julio de 2011 murieron 77 personas en Noruega por un atentado

Qué pasó el 22 de julio de 2011 en Noruega

El 22 de julio de 2011 poco antes de las 15:30, Anders Behring Breivik, que se autodenominó como un cristiano extremista que odia a los musulmanes, detonó una camioneta que contenía explosivos. Se produjo cerca de la sede del Primer Ministro Jens Stoltenber en Oslo, capital de Noruega y mató a ocho personas.

Luego, Behring se puso un uniforme de policía y tomó un ferry y cruzó hasta una isla llamada Utøya y cometió el segundo atentado. Entró a un campamento juvenil del Partido Laborista, en donde había 600 adolescentes.

El terrorista iba con un arma y un rifle y haciendo uso de su autoridad con el uniforme de policía, reunió a los jóvenes y les empezó a disparar. Después los persiguió durante más de una hora y hubo 69 víctimas más.

Anders fue detenido una hora y media luego del segundo atentado. El 24 de agosto del 2012 fue declarado culpable y mentalmente sano. Fue condenado a pena de prisión de aproximadamente 21 años, que es la pena máxima en Noruega, pero pudiendo ser prorrogada a perpetuidad.

Anders Behring, terrorista noruego.jpg Anders Behring, terrorista noruego elpaís.es

De qué trata 22 de julio, la película de Netflix basada en los atentados ocurridos en Noruega

"Luego de los atentados brutales en Noruega, un joven sobreviviente, las familias desoladas y el país entero exigen paz y justicia. Historia basada en hechos reales", asegura la sinopsis de Netflix.

La película estrenada en 2018 empieza con las imágenes previas a los atentados y sigue el proceso del juicio desde el punto de vista del victimario y de las víctimas. Muestra hechos posteriores a los atentados y los conflictos tanto emocionales como físicos de uno de los sobrevivientes de la masacre.

Anders Danielsen Lie interpreta a Anders Behring en la película 22 de julio de Netflix.jpg Anders Danielsen Lie interpreta a Anders Behring en la película 22 de julio de Netflix abreaccion.com

22 de julio tiene una duración de dos horas y 24 minutos de pura tensión. Está protagonizada por Jonas Strand Gravli, Anders Danielsen Lie y Jon Øigarden.

Está guionada por Paul Greengrass en conjunto con la periodista Åsne Seierstad, quien publicó en 2015 el libro One of Us (Uno de nosotros), en donde investiga los ataques y los motivos que tuvo Anders Behring para hacerlo.

