Netflix estrenará 76 títulos formidables en marzo de 2022

En cuanto a las 24 series que Netflix tiene en cartelera en marzo, sobresale la llegada de la segunda temporada de Bridgerton, serie dramática de época, a estrenarse el próximo 25 de marzo.

Bridgerton: Temporada 2 | Avance oficial | Netflix

Las series que Netflix estrenará en marzo de 2022

1 de marzo

El peor inquilino del mundo

2 de marzo

El paraíso que sobrevive

3 de marzo

He-Man y los Masters del Universo, segunda temporada

Midnight at Pera Place

Whindersson Nunes: É de mim mesmo

Negocio familiar, viviendas de lujo, segunda temporada

4 de marzo

Mentiras

Más madera

8 de marzo

Patatín y patatón

Taylor Tomlinson: Look at you

9 de marzo

Queer Eye Alemania

The Last Kingdom, quinta temporada

10 de marzo

El amor, la vida y un montón de cosas más

Kotaro vive sólo

11 de marzo

La vida después de la muerte

Érase una vez…pero ya no

15 de marzo

Zenko: La brigada del bien

16 de marzo

Dale gas

17 de marzo

Tierra natal

18 de marzo

Recursos humanos

Top Boy, segunda temporada

Alessandro Cattelan: una pregunta muy simple

Humoristas en París

Eternamente confusos y deseosos de amor

Jóvenes, famosos y africanos

Cracow Monsters

25 de marzo

Bridgerton, segunda temporada

Super PupZ

netflix.jpg Netflix propone una gran variedad de series, películas y documentales para marzo de 2022.

Las películas que Netflix estrenará en marzo de 2022

1 de marzo

Street Dance (Step Up 2 the Streets)

2 de marzo

Perdidos en el ártico

3 de marzo

Fin de semana en Croacia

American Girl

4 de marzo

El hilo imperceptible

La infeliz

5 de marzo

Nine men

The man in the sky

Las voluntarias

Hoofman

The magic box

The lady with a lamp

Maytime in Mayfair

Nowhere to go

Inquietudes

Chain of Events

Réveillon chez Bob

The Flying Scotsman

Los excursionistas

Yo fui el doble de Montgomery

La chica de los cien millones

El testamento del Doctor Cordelier

Keep your seats, please

Poussiére D'Ange

El vuelo del Sphinx

Tour Depend des Filles

Malevil

8 de marzo

El deseo en mí

9 de marzo

Una sombra en mi ojo

11 de marzo

La mirada invisible

12 de marzo

Docteur Petiot

Persecución

Max & Jeremy

14 de marzo

Nekotronic

15 de marzo

Marilyn tiene los ojos negros

Hover

Adam by Eve

17 de marzo

El rescate de Ruby

18 de marzo

Hasta que nos volvamos a encontrar

Cangrejo negro

24 de marzo

Efímera como la flor de cerezo

El proyecto Adam | Avance oficial | Netflix

Qué documentales estrenará Netflix

1 de marzo

El peor compañero de piso imaginable

3 de marzo

El paraíso que sobrevive: Un legado familiar

9 de marzo

Los diarios de Andy Warhol

11 de marzo

Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix, cuarta temporada

formula-1-season-netflix.jpg Los amantes de la Fórmula 1 esperan ansiosos la llegada de la nueva temporada.

16 de marzo

3 toneladas: Atraco al banco central de Brasil

29 de marzo

Johnny Hallday: Más allá del rock