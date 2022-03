Los niños documental de amigos con Síndrome de Down en Netflix.jpg Un grupo de amigos hará todo lo posible para cumplir sus sueños

La directora, Maite Alberdi, dijo que Los niños "sigue a un grupo desconocido, el de adultos mayores con Síndrome de Down. Siempre hablamos de “niños down”, no estamos acostumbrados a ver adultos y menos adultos mayores con esta discapacidad. ¿Qué hacen ellos al ser adultos? ¿Cómo los llamamos? Estamos frente a una nueva realidad que no se está discutiendo".