Murió Maureene Dinar, la diseñadora de la famosos

Maureene fue una diseñadora como pocas, ampliamente creativa, vistiendo a las figuras más renombradas de la farándula argentina y fue consultada como especialista de moda y en distintas producciones de televisión.

Tres años atrás, cuando comenzaba la pandemia, Dinar recibió la peor noticia al momento que los médicos le confirmaron que tenía cáncer de mama, contra el que venía peleando desde entonces.

En 2022, en una entrevista que brindó al programa LAM, la diseñadora habló sobre su lucha y las fuerzas que le daba Caroline, si pequeña hija de 12 años.

"Fue el incentivo de volver a casa. No podía creer que esté solita con Quique (Kein) en casa", contó Dinar, quien además relató que su hija se desmayó al verla en el hospital por primera vez. "Me pegué un susto total porque yo no estaba muy bien. Después empezó a venir seguido, y cuando me sacaron el respirador y el oxígeno, ella estaba feliz", recordó en aquel momento, en declaraciones a Caras.

Maureene Dinar diseñadora murió.jpg Maureene Dinar murió a los 70 años luego de darle una dura batalla al cáncer de mama

Nacida en la ciudad de Alejandría, Egipto, Maureene Dinar emprendió un viaje inolvidable a una edad temprana. A los 9 años, su familia decidió dejar ese país y comenzar una travesía que los llevaría por varias ciudades del mundo, incluyendo Suiza, Francia, Italia e Israel, antes de establecerse definitivamente en Buenos Aires.

Estudió arte en París, en la prestigiosa Académie des Beaux Arts. Su primer trabajo la acercó aún más al mundo de la moda al convertirse en costurera en un taller donde se fabricaban las prendas de Christian Dior, dice la nota de lanación.com.ar

En la década del '80 comenzó a trabajar como diseñadora de modas y fue una de las referentes en la Argentina.

La diseñadora vistió a las figuras más importantes y siempre opinó sobre los atuendos que elegían las famosas para las diferentes galas, como la entrega de los Premios Martín Fierro.

"Cuando los juegos de la infancia pasan de la fantasía de vestir muñecas a la realidad de convertir un sueño en una forma de vida, se define el destino que privilegia el diseño como vocación", era uno de los lemas de Maureene que estudió en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París.

En 1992 creó su marca de moda personal y, desde entonces, sus diseños vistieron a varias de las celebridades más prestigiosas de Argentina y el extranjero. Susana Giménez, Graciela Alfano, Moria Casán, Elena Roger, Nacha Guevara, Adriana Varela, Shakira, Melanie Griffith, Victoria Beckham y Liza Minelli han lucido sus creaciones.

Maureene Dinar diseñadora Moria.jpg Maureene Dinar, la diseñadora de los famosos, junto a Moria Casán, quien vistió muchos de sus modelos

Destacada por su talento, fue invitada a compartir eventos con grandes figuras como Adolfo Domínguez, Hugo Boss, Eva Cavalli, Paco Rabanne y Carolina Herrera.

Dinar también se desempeñó como decoradora y como vestuarista para proyectos de cine, teatro y televisión. Además realizó desfiles solidarios y dio cursos gratuitos en el Municipio de San Isidro.

En el año 2012, se animó a lanzar Litlle Mo, una cápsula de diseños para niñas de 3 a 12 años.