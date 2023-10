Internaron otra vez a Jorge Lanata por una neumonía

“Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa”, dijo el conductor en diálogo telefónico para su programa radial "Lanata sin Filtro", donde vaticinó que el domingo podrá hacer su programa Periodismo para Todos, por Eltrece.

Según informaron en Intrusos, el lunes se ausentó a su trabajo de radio, pero nadie pensó que la situación pudiera ser grave porque su mujer Elba Marcovecchio, estuvo trabajando en el programa El Diario de Mariana y en oportunidades anteriores se ocupó de acompañar a su marido con sus problemas de salud.