Murió a los 87 años la legendaria actriz Claudia Cardinale, figura del cine italiano.

Cine Cardinale mayor lavanguardiacom La legendaria actriz Cladia Cardinale, figura saliente del cine italiano, murió a los 87 años cerca de París, rodeada de sus seres queridos. Foto gentileza lavanguardia.com

Tras conocerse su muerte, no se reveló la causa de fallecimiento ni tampoco alguna enfermedad que haya padecido la actriz, describió el informe que publicó el sitio Actualidad RT. "Nos deja el legado de una persona libre e inspirada, tanto como mujer como artista", aseguró su representante Laurent Savry.

Desde la primera película de Mario Monicelli, ‘Los desconocidos de siempre’ (‘I soliti ignoti’, 1958), hasta sus últimos trabajos con jóvenes directores, Claudia Cardinale trabajó en más de 150 películas, y por su brillante talento se convirtió en un icono del cine italiano gracias a sus colaboraciones con los directores locales más importantes, como Luchino Visconti, Federico Fellini, Luigi Comencini, Marco Ferreri y Blake Edwards.

Cardinale tuvo además una destacada actividad para Hollywood, pero luego abandonó ese ámbito sin conocerse en profundidad los motivos. Hablaba árabe y siciliano, además de italiano y francés; en referencia a su pronunciación, cuando comenzó a los 22 años con “Rocco y sus hermanos”, no se le entendía del todo el italiano, indicó en un informe Radio Francia Internacional (RFI).

La lista de galardones recibidos también es larga: Premios David di Donatello por "La chica con la maleta" (1961), de Valerio Zurlini, y "El día de la lechuza"(1968), de Damiano Damiani, Cintas de Plata, el Oso de Oro honorífico en el Festival de Cine de Berlín de 2002 y el León de Oro honorífico en el Festival de Cine de Venecia de 1993.

“He vivido más de 150 vidas: prostituta, santa, romántica, cada tipo de mujer. Es maravilloso tener la oportunidad de transformarse. He trabajado con los directores más importantes. Ellos me lo dieron todo”, había expresado la cotizada actriz en 2002 al recibir el Oso de Oro en el Fiestival de Cine de Berlín.

Cine Cardinale joven cnn La actriz Claudia Cardinale tuvo brillantes actuaciones en el cine italiano, como en "El Gatopardo", dirigida por Luchino Visconti. Foto gentileza cnn.com

“Claudia Cardinale es un talento y una maravilla del inmenso semillero del cine italiano de los años 60, sin peros ni reservas. Un abanico infinito de interpretaciones, desde la comedia hasta el western, desde el drama hasta el cine de gánsteres”, afirmó el sitio Il Fatto Quotidiano.

El sitio RFI además presentaba a Cardinale como francoitaliana y destacó con suma importancia su papel protagónico en “El Gatopardo”, con Alain Delon y Burt Lancaster. El sitio francés también recordó que trabajó en "Fitzcarraldo", de Werner Herzog.