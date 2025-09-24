Inicio Espectáculos Actriz
Dolor en el espectáculo

Murió a los 87 años la legendaria actriz Claudia Cardinale, figura del cine italiano

La legendaria actriz Claudia Cardinale, figura saliente del cine italiano, murió a los 87 años en su residencia de París, rodeada de sus seres queridos. Fue protagonista de notables éxitos

Por UNO
Murió a los 87 años la legendaria actriz Claudia Cardinale

Murió a los 87 años la legendaria actriz Claudia Cardinale, figura del cine italiano.

Foto gentileza elmundo.es

La legendaria actriz Claudia Cardinale, figura saliente del cine italiano, murió a los 87 años en su residencia de Nemours, cerca de París, rodeada de sus hijos, en medio del inmenso dolor que supone su partida, informaron medios internacionales.

Cardinale, nacida en la ciudad de La Goleta, en Túnez, el 15 de abril de 1938, era hija de sicilianos que trasladaron sus pequeños negocios al extranjero y llegó al mundo del cine casi por casualidad transformándose en una de las divas más queridas por el público.

Protagonista de obras maestras como "Fellini ocho y medio", "El gatopardo" o 'Rocco y sus hermanos", Cardinale alcanzó el éxito trabajando con los directores más prestigiosos, no solo en Italia, sino también en Francia y posteriormente en los Estados Unidos.

Cine Cardinale mayor lavanguardiacom
La legendaria actriz Cladia Cardinale, figura saliente del cine italiano, muri&oacute; a los 87 a&ntilde;os cerca de Par&iacute;s, rodeada de sus seres queridos.

La legendaria actriz Cladia Cardinale, figura saliente del cine italiano, murió a los 87 años cerca de París, rodeada de sus seres queridos.

Tras conocerse su muerte, no se reveló la causa de fallecimiento ni tampoco alguna enfermedad que haya padecido la actriz, describió el informe que publicó el sitio Actualidad RT. "Nos deja el legado de una persona libre e inspirada, tanto como mujer como artista", aseguró su representante Laurent Savry.

Desde la primera película de Mario Monicelli, ‘Los desconocidos de siempre’ (‘I soliti ignoti’, 1958), hasta sus últimos trabajos con jóvenes directores, Claudia Cardinale trabajó en más de 150 películas, y por su brillante talento se convirtió en un icono del cine italiano gracias a sus colaboraciones con los directores locales más importantes, como Luchino Visconti, Federico Fellini, Luigi Comencini, Marco Ferreri y Blake Edwards.

Cardinale tuvo además una destacada actividad para Hollywood, pero luego abandonó ese ámbito sin conocerse en profundidad los motivos. Hablaba árabe y siciliano, además de italiano y francés; en referencia a su pronunciación, cuando comenzó a los 22 años con “Rocco y sus hermanos”, no se le entendía del todo el italiano, indicó en un informe Radio Francia Internacional (RFI).

La lista de galardones recibidos también es larga: Premios David di Donatello por "La chica con la maleta" (1961), de Valerio Zurlini, y "El día de la lechuza"(1968), de Damiano Damiani, Cintas de Plata, el Oso de Oro honorífico en el Festival de Cine de Berlín de 2002 y el León de Oro honorífico en el Festival de Cine de Venecia de 1993.

“He vivido más de 150 vidas: prostituta, santa, romántica, cada tipo de mujer. Es maravilloso tener la oportunidad de transformarse. He trabajado con los directores más importantes. Ellos me lo dieron todo”, había expresado la cotizada actriz en 2002 al recibir el Oso de Oro en el Fiestival de Cine de Berlín.

Cine Cardinale joven cnn
La actriz Claudia Cardinale tuvo brillantes actuaciones en el cine italiano, como en "El Gatopardo", dirigida por Luchino Visconti.

La actriz Claudia Cardinale tuvo brillantes actuaciones en el cine italiano, como en "El Gatopardo", dirigida por Luchino Visconti.

Claudia Cardinale es un talento y una maravilla del inmenso semillero del cine italiano de los años 60, sin peros ni reservas. Un abanico infinito de interpretaciones, desde la comedia hasta el western, desde el drama hasta el cine de gánsteres”, afirmó el sitio Il Fatto Quotidiano.

El sitio RFI además presentaba a Cardinale como francoitaliana y destacó con suma importancia su papel protagónico en “El Gatopardo”, con Alain Delon y Burt Lancaster. El sitio francés también recordó que trabajó en "Fitzcarraldo", de Werner Herzog.

Temas relacionados:

Te puede interesar