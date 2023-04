Murió a los 70 años Lasse Wellander, el ex guitarrista de ABBA

El guitarrista de la banda sueca falleció el viernes de cáncer que le diagnosticaron recientemente, pero sus allegados dieron a conocer la noticia durante este lunes, informó el sitio Variety.

En el comunicado, definieron a Wallander como "amable, seguro, afectuoso y amoroso… y mucho más, que no se puede describir con palabras".

Además de su trabajo con ABBA, Wellander lanzó siete discos como solista y fue parte de las bandas sonoras de las películas “Mamma Mia” y “Mamma Mia! Here We Go Again”, así como el álbum de ABBA Voyage, en 2021.

"Lasse era un querido amigo, un tipo divertido y un excelente guitarrista. La importancia de su aporte creativo en el estudio de grabación, así como su sólido trabajo de guitarra en el escenario fue inmenso", escribió por su parte la banda en un texto dado a conocer por la cadena CNN.

"Lamentamos su trágica y prematura muerte y recordamos las amables palabras, el sentido del humor, el rostro sonriente, la brillantez musical del hombre que desempeñó un papel tan integral en la historia de ABBA. Será profundamente extrañado y nunca olvidado", indicaron.

Wallander empezó a tocar con el grupo en octubre de 1974, en la grabación de las canciones "Intermezzo No.1" y "Crazy World", tras lo cual, se convirtió en el guitarrista solista de ABBA y salió de gira con ellos en 1975, 1977, 1979 y 1980.

En 1982, el grupo se separó y Wallander editó siete discos solistas, además de trabajar en los proyectos de sus ex colegas de ABBA Benny Andersson y Björn Ulvaeus. En el regreso del grupo en 2021, Wallander también participó en el grupo.