gh.JPG Se develó el misterio. Misterio develado: ¿quién es la voz de Gran Hermano?

Es un reconocido actor de comedias musicales y se convirtió un referente de la historia de la televisión argentina.

Después de cinco meses de competencia, Gran Hermano Argentina llegó a su final y consagró al salteño Marcos Ginocchio como el onceavo ganador de la historia del reality más famoso del mundo, con récord de votación con respecto al segundo, Nacho.

Sin embargo, la casa más famosa del país no pudo haber funcionado de manera exitosa si no fuera por la voz que todo lo ve y todo lo oye.

Esa voz gruesa, pero cálida que, por un tiempo, se apagará hasta la próxima edición.

El encargado de escuchar a los participantes dentro del confesionario y también fuera, pero siempre dentro de la casa, tiene nombre y apellido. Se llama Rodolfo Valss, es actor y locutor de radio argentino.

Sin dudas, es una pieza fundamental del reality.

Valss nació el 7 de noviembre de 1956 y supo desde siempre que su pasión era la comedia musical. Realizó su formación en el Conservatorio Juan José Castro y su icónica voz, tan privilegiada como entrenada, lo llevó a tener grandes labores en el mundo del teatro.

Su carrera artística

Entre muchos otros grandes éxitos, se lució en obras como El Principito (2003), Te quiero, sos perfecto, cambiá (2004), El hombre de La Mancha (2005-06), Eva, el gran musical argentino (2008-09), La Bella y la Bestia (2010) y La Novicia Revelde (2011).

En una nota con el diario La Nación, la voz de Big Brother había revelado que el teatro es su pasión y "le dolía un poco" que su mayor reconocimiento sea por su labor en la televisión: "Son dos públicos distintos, al de la televisión no le importa que vos seas un actor de teatro y a mí eso me apena".

Y había explicado: "No por una cuestión de ego, no porque no me hayan venido a ver en una obra, sino porque eso significa que se han perdido la experiencia teatral, que es hermosa, por quedarse sentados en su casa viendo un reality".

Rodolfo Valss es tan importante para el reality que, a pesar de que tiene más de 20 años produciéndose en nuestro país, la voz no ha cambiado jamás y su presencia en el programa data desde la primera temporada en el año 2001.

Asemejado a Dios para quien no lo ve, su tono cálido y grave es ideal para crear sensaciones, tanto de emoción como de tensión, adecuándose naturalmente a cada momento.

Asimismo, es el consejero de la casa: habla con los participantes, los escucha, les da apoyo y también los reta.