¿Megan Fox en Argentina? Las fotos más sensuales con Machine Gun Kelly

El megafestival que iba a realizarse en marzo 2020 pero se canceló por la pandemia, fue reprogramado para noviembre de este año y se volvió a postergar, finalmente tiene fechas confirmadas y grilla establecida, que dio a conocer este mediodía la productora argentina del evento.

lollapalooza 2022 argentina.jpg La grilla completa del Lollapalooza 2022

Serán más de 30 artistas internacionales que junto a los locales darán vida en cinco escenarios simultáneos a uno de los grandes encuentros de rock en la Argentina, marca establecida en el mundo de conciertos de alto voltaje y con figuras rutilantes del panorama internacional y local.

Machine Gun Kelly, novio de Megan Fox, estará en el país por primera vez. También será el debut para otro rapero norteamericano, Jack Harlow, la estrella en ascenso del indie y el folk rock californiano Phoebe Bridgers, la banda británica Idles y el trapero portorriqueño Jhay Cortez.

También llegarán Khea, la cantante canadiense Alessia Cara, Turnstile, el heavy gitano de Derby Motoretas Burrito Kachimba, Remi Wolf, Channel Tres, King Gizzard & the Lizard Wizard, Boombox Cartel, Ashnikko y JXDN, entre otros.

Los representantes argentinos estarán encabezados por Babasónicos, El Mató un Policía Motorizado, WOS, Duki, Bizarrap, Louta, L-Gante, Emmanuel Horvilleur, Las Ligas Menoress, Natalie Pérez, la rosarina Nicki Nicole, Lito Nebbia y Rosario Ortega, entre más.

La confesión más caliente de Megan Fox y Machine Gun Kelly

Si hay algo que se sabe de esta pareja es que son ultra apasionados. Ambos se muestran felices en cada evento y disfrutan de producciones sensuales juntos, que luego son reflejadas en las redes sociales.

Tampoco tienen reparos a la hora de contar sus intimidades sexuales. De hecho, uno de los comentarios más fuertes que se leyeron de la actriz Megan Fox en Instagram fue: "Cuando te digo que la mesa de este AirBnB ha visto muchas cosas...". En esa ocasión, fue en una foto en la que se la ve posando apoyada en la mesa de la cocina de su viejo departamento.

View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox)

Su novio Machine Gun Kelly no se quedó atrás y comentó picante: "Me alegro mucho de que esa ya no sea nuestra mesa".

La historia de amor entre estos dos explosivos artistas comenzó en el rodaje de Midnight in the Switchgrass. Megan se separó entonces de Brian Austin Green a fines de 2019 y blanqueó su romance con Kellys.

megan fox machine gun kelly 2.jpg