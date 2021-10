El Lollapalooza Argentina 2022 confirmó fecha y grilla

Serán más de 30 artistas internacionales que junto a los locales darán vida en cinco escenarios simultáneos a uno de los grandes encuentros de rock en la Argentina, marca establecida en el mundo de conciertos de alto voltaje y con figuras rutilantes del panorama internacional y local.

Otros créditos foráneos que aterrizarán en el país, algunos de ellos por primera vez, son los raperos norteamericanos Machine Gun Kelly y Jack Harlow, la estrella en ascenso del indie y el folk rock californiano Phoebe Bridgers, la banda británica Idles y el trapero portorriqueño Jhay Cortez.

Machine Gun Kelly - Bloody Valentine [Official Video]

También llegarán Khea, la cantante canadiense Alessia Cara, Turnstile, el heavy gitano de Derby Motoretas Burrito Kachimba, Remi Wolf, Channel Tres, King Gizzard & the Lizard Wizard, Boombox Cartel, Ashnikko y JXDN, entre otros.

Los representantes argentinos estarán encabezados por Babasónicos, El Mató un Policía Motorizado, WOS, Duki, Bizarrap, Louta, L-Gante, Emmanuel Horvilleur, Las Ligas Menoress, Natalie Pérez, la rosarina Nicki Nicole, Lito Nebbia y Rosario Ortega, entre más.

En cuanto a la política de entradas, quienes hayan adquirido tickets para las ediciones aplazadas podrán utilizar los mismos si respetan el día (Día 1 para Día 1), cambiar de día a través de un canje que debe realizarse en la página o pedir la devolución del dinero por la misma página o en puntos de compra.

A partir del 16 de noviembre -dos días después de finalizado el proceso de cambio de entradas o reembolso para las ya adquiridas- se pondrán a la venta nuevos tickets para los shows en los canales habituales.

El Día 1 (viernes 18) la cantante pop norteamericana Miley Cyrus será la encargada de cerrar una noche que estará teñida por el rap y los ritmos urbanos, con la presencia por primera vez en el país del neoyorquino A$AP Rocky, dueño de un hip hop hipnótico, el DJ sueco Alesso, el trapero argentino Bizarrap, el español C. Tangana, la explosión de WOS, Louta, La Joaqui, entre otros.

Miley Cyrus - Heart Of Glass (Live from the iHeart Festival)