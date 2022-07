Maurito presentó Callémonos, anunció show y recordó a El Cebo

Con fecha estimada de lanzamiento para fin de año, este disco Búnker maravilla, el segundo en su carrera solista, nació entre la pandemia y la cotidaneidad. "Estoy en mi salita, en mi búnker y afuera hay quilombo, apocalipsis", explicó Maurito a Diario UNO en una charla distendida.

En total tendrá 9 canciones de las cuales se conocen cinco. La primera en estrenar fue Jolideys en noviembre del 2020, una producción compartida entre Maurito y Costa de papel, una banda de San Luis. Luego llegó Mientras puedas que "es parte de la evolución" de las canciones de este disco.

Maurito Ferrari4.jpg

El tercer track fue Cangrejoh y el cuarto fue El clúb de los amores. "En los vídeos y artes de tapa hay un hilo, paletas de colores y conexiones, lo mismo que en el sonido, habla de un todo, un conjunto de inspiraciones", explica el cantante mendocino.

Callémonos, el quinto single, mezcla "algunos colores que ya se vienen presentando y un topico nuevo por un lado más sensual e innovadora". Esta nueva modalidad de presentar el disco segmentado en los singles es una práctica cada vez más habitual en las nuevas generaciones musicales.

"En mi caso es para poder darle a cada canción su momento de protagonismo con imágenes y contenido. Es para poder saborear más el tema", detalla Maurito, ex cantante de la Skandolosa Tripulación.

CALLÉMONOS - Maurito (Video Lyric) #Callemonos #Maurito #BunkerMaravilla

Esta etapa de Maurito entre la frescura de su recién segundo material discográfico en solitario, más la gran experiencia acumulada junto a la Skandalosa Tripulación, encuentra al músico "en algo bastante híbrido. Es el cuarto año de este proyecto solista, con una buena cantidad de shows en la espalda porque ha viajado y está muy naciente. Desde el primer momento poder estar girando y viajar me hizo aprender mucho..

"Lo más importante para mí es generar un planeta sonoro potente y poderoso. Que la gente se vaya metiendo en las canciones y encuentre algo con mucha identidad", anhela y sueña con "lograr extenderlo al mayor cielo que esté esperando ahí afuera. Lograr llegar a lo nacional sería algo hermoso, pero hay que tener los pies en la tierra".

Maurito Ferrari1.jpg

"He tenido sensaciones muy cruzadas en el último tiempo respecto al tener que irse porque creo que Mendoza tiene un fuerte empuje afuera, se conoce lo que se hace. Aunque también me parece que estando acá siento que se limita porque no hay muchos espacios para tocar y si bien es un público que tiene hambre de arte, también es cierto que es intermitente. Ojalá se pueda, hoy sigo apostando a estar acá y hacer base para lo demás", explica Maurito.

La Skandalosa Tripulación y El Cebo, dos pilares fundamentales en la vida de Maurito

"Significan mucho. El Cebo y la Skandolosa fueron mi escuela. Crecí mucho con ellos. Le debo mucho porque me enseñaron la calle, la vida y esta pasión", confiesa Maurito.

El Cebo era el cantante original de la Skandalosa Tripulación y murió hace casi 6 años. El músico fue víctima de un cáncer fulminante que terminó con su corta vida de 26 años. "A veces siento que nunca voy a terminar de entender quién fue para gente que lo conoció y no lo conoció. Su historia se volvió muy grande, muy inmensa. Para mí es un hermano del corazón que lo amo y extraño todos los días", recuerda sobre su ex compañero de banda.

Maurito Ferrari El Cebo Skandalosa tripulación.JPG

"Supera mucho la concepción de lo terrenal", remarca sobre El Cebo que sigue estando muy presente entre los fanáticos del género. "Recuerdo una vez que nos bajamos de un festival inmenso en México. Se acercó una familia y nos muestran el altar que le hicieron al Cebo para conmemorar el Día de lo muertos. Nos dijeron "queremos recibirlo, celebrar con él". Yo pensaba y no lo podía creer, estoy a miles de kilómetros de mi casa, es una familia que nunca vio a la Skandolosa y tiene este amor", cuenta asombrado.

Maurito tocará en Alabama de Maipú

Este viernes en Alabama Beer de Gargantini 800, frente al parque Metropolitano de Maipú, a las 21, Maurito presentará su nueva canción y por supuesto hará un repaso por todo su material. "El show del viernes que viene nos tiene manija porque volvemos a tocar después de un tiempo. Tenemos mucha energía contenida y muchas ganas de encontrarnos con la gente", cuenta sobre el show que hará la formación Maurito & the Rufos.

Las reservas se realizan a través de 2616809975.