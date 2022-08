Mauricio Dayub llega a Mendoza con la obra éxito del país

En diálogo con Diario UNO, el actor, que tiene un CV cargado con un sinfín de trabajos en cine, teatro y televisión, sumado a ser el autor del libro Alguien como vos y dirigir la exitosa propuesta teatral Inmaduros (con Diego Peretti y Adrián Suar, éxito absoluto en calle Corrientes de Buenos Aires), narró en qué etapa de su vida llegó esta propuesta y cómo ha sido su carrera.

"Estoy muy contento porque tiene una gran repercusión. Es un espectáculo que viene muy bien, no solo en Argentina sino que en Tel Aviv (Israel) y Madrid (España). Ahora de gira por La Plata, Rosario y Córdoba en salas de 1000 localidades. Realmente es una gloria que me está llegando, es lo máximo que me ha pasado", reconoce Mauricio Dayub.

-¿Cómo empezó este espectáculo?

- Empecé este espectáculo en mi sala -es dueño del teatro Chacarerean en Buenos Aires-, hacía un solo día los martes porque en ese momento estaba también en la obra Toc Toc. Después agregué los lunes, después los miércoles y después empecé a hacer las giras. Me ofrecieron una sala para hacer de miércoles a domingo en Mar del Plata,me pareció una locura, pero me terminó quedando chica. Me fui entre las 2 obras más vistas de la temporada y con algunos premios.

Mauricio Dayub con El Equilibrista obtuvo el ACE de Oro (2019) y el Estrella de Mar de Oro (2020), entre otros premios. En 2021, la Fundación Konex lo distinguió con el Premio Konex de Platino en la disciplina Unipersonal.

-Los premios son un halago, pero que la gente agote en todos lados debe ser muy movilizante...

- Me emociona mucho, me pone en un estado de agradecimiento constante. Muchos me preguntan de dónde saco fuerzas para hacer funciones en Buenos Aires, para ir a ver la que dirijo y la verdad que esto es lo que yo deseaba cuando era chico, es lo que siempre quise. El Equilibrista es la historia de mi familia y por suerte logro que el espectador termine viendo a su familia.

-¿Dudaste en aceptar la dirección de "Inmaduros", con Peretti y Suar?

- Sentía que no necesitaba tener semejante responsabilidad. Mi espectáculo estaba en ascenso, no lo necesitaba. Lo pensé y mi repre me dijo que lo haga. Tanta confianza de parte de los actores y del productor me dió la sensación que no tenía que dejarlo pasar. Son actores que saben a dónde quieren llegar y fue muy fácil trabajar en equipo. En ningún momento pasé lo que temia vivir que era sentir presión. Tengo ganas de volver a dirigir, he rechazado varias propuestas, pero en algún momento volverá a darse.

- ¿Cuál es tu vínculo con la televisión?

- Yo soy productor porque ningun productor se la jugaba por mí y no había razones para jugársela. No fui una criatura de Pepe Cibrián, no fui galancito que terminó siendo un gran actor como Grandinetti, Darín o Luppi. No comí con Coppola, no era hijo de un actor reconocido.

Me servía mucho para producir mis espectáculos la tele. Disfruté mucho, pero nunca hice un personaje que la tele escribió para mí. Me gustaría hacer algún protagónico en la televisión, si no aparece puedo producirlo yo y asociarme con gente que conozco.

- La exposición de la televisión permite abrir las puertas del teatro...

Sí, te da popularidad, pero a nivel nacional hubo éxitos más fuertes por fuera de la tele que en la tele. Con Toc Toc hicimos más de 2500 funciones y llenamos salas en todo el país.

- Pero la magia del teatro sigue siendo más poderosa

- El teatro es la unión de un grupo de gente que cree lo que sucede en el escenario. Cuando me llega o se me ocurre una obra trato de escucharlo y montarlo de acuerdo a lo que es el material. Los materiales te van guiando. La esencia de Inmaduros era hacer una comedia y traté de estar a la altura de un texto e historia y suponía lo que el espectador quería encontrar. Me siento a gusto viendo Inmaduros.

Yo me siento más músico que actor por la forma. Cuando Spinetta toca en el cumpleaños de un amigo es el mismo que llena la cancha Vélez. Me siento representado con los músicos. Ser como se es siempre, se mantiene la esencia.

