Luego del suceso de "Alejandra" (Una Perforación a Cielo Abierto), con 6 sold out absolutos en el Teatro Nacional Sancor Seguros de Avenida Corrientes de Buenos Aires, Martín Rechimuzzi, talentoso politólogo y artista argentino, se presentará con nuevas funciones en Mendoza para dar inicio a su Temporada 2026. Será este sábado 28 de marzo a las 21.30 en el Teatro Mendoza.
Martín Rechimuzzi llega a Mendoza con el fenómeno teatral "Alejandra"
El desembarco de Rechimuzzi en la provincia no es casual: Mendoza se ha consolidado como una plaza clave para el artista
"Alejandra, una Perforación a Cielo Abierto " es una comedia teatral en 3 actos sobre las distintas formas que puede cobrar la locura. A partir de su propia historia reciente, Martín Rechimuzzi escenifica el delirio que sucede al interior de muchas familias en la actualidad.
Enmarcado en un típico cumpleaños de 15 en un Salón del Conurbano Bonaerense e interpelando a la razón y la locura en tiempos modernos, los diferentes personajes interpretados oscilan entre la risa y la nostalgia, invocando en forma festiva a los presentes y los ausentes.
La obra no solo se destaca por su despliegue humorístico, sino por la profundidad con la que Martín Rechimuzzi utiliza su formación como politólogo para diseccionar las tensiones sociales. A través del absurdo y la sátira, "Alejandra" logra que el espectador se identifique con situaciones de la vida cotidiana que, bajo su lupa, revelan las grietas y contradicciones de la clase media argentina, convirtiendo el escenario en un laboratorio de observación sociológica.
El éxito de las funciones en Buenos Aires ha generado una gran expectativa para esta apertura de temporada en Mendoza, donde el artista suele agotar localidades rápidamente. Esta presentación representa una oportunidad única para ver en vivo una de las propuestas más disruptivas de la cartelera actual, que combina la herencia del "under" porteño con una producción de gran escala, logrando una conexión genuina y festiva con una audiencia que busca contenidos que desafíen la lógica convencional.