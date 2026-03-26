Martín Rechimuzzi llega a Mendoza con el fenómeno teatral "Alejandra"

La obra no solo se destaca por su despliegue humorístico, sino por la profundidad con la que Martín Rechimuzzi utiliza su formación como politólogo para diseccionar las tensiones sociales. A través del absurdo y la sátira, "Alejandra" logra que el espectador se identifique con situaciones de la vida cotidiana que, bajo su lupa, revelan las grietas y contradicciones de la clase media argentina, convirtiendo el escenario en un laboratorio de observación sociológica.

El éxito de las funciones en Buenos Aires ha generado una gran expectativa para esta apertura de temporada en Mendoza, donde el artista suele agotar localidades rápidamente. Esta presentación representa una oportunidad única para ver en vivo una de las propuestas más disruptivas de la cartelera actual, que combina la herencia del "under" porteño con una producción de gran escala, logrando una conexión genuina y festiva con una audiencia que busca contenidos que desafíen la lógica convencional.