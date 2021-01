Martín Fierro Federal 2019 en VIVO: Canal 7 de Mendoza tiene 9 nominaciones

El Siete de Mendoza es uno de los grandes protagonistas de la noche. El canal del Grupo América tiene nueve nominaciones en diferentes rubros televisivos. La provincia en total obtuvo 13. Además, Radio Nihuil también estará presente a través de Ricardo Montacuto nominado en Labor Periodística, por Te Digo Lo Que Pienso.

Por tercer año consecutivo, es la señal de TV con más candidatos a ganar el Martín Fierro Federal.

Cómo ver en VIVO la ceremonia virtual del Martín Fierro 2019

Esta vez, debido a las restricciones por la pandemia, Aptra decidió que no haya noche de gala con invitados y alfombra roja. La transmisión se podrá seguir en vivo desde las 21:

Nominados de El Siete de Mendoza

Hola Mendoza (Informativo)

Pasión por el vino (agropecuario)

Tu Mejor Idea (Servicios)

Mudanza (Ficción)

Gisela Campos (Conducción Femenina)

Ornella Ferrara (Conducción Femenina)

Andres Gabrielli (Conducción Masculina)

Sergio Tano Robles (Conducción Masculina)

Marcela Navarro (Labor periodística)

Gisela Campos, nominada a mejor conducción femenina por el noticiero de canal 7, contó a Diario UNO que "ha sido una gran experiencia que me ha ayudado a crecer. Ser la cara de un noticiero, cuando las noticias no siempre son de lo más agradable para la audiencia, no es fácil si no tenés un gran equipo atrás. Pero es un poco lo que yo venía queriendo, cambiar del entretenimiento a las noticias creo que se fue dando por una cuestión de madurez y en forma natural".

Otros mendocinos nominados al Martín Fierro Federal:

Programa musical: En la Isla (Acequia).

Temas médicos: Mundo salud (Canal 9 Televida).

Femenino culinario: A las brasas Extreme (Canal 9 Televida).

Labor animación y conducción masculina: Ale Ortega (Autodefinidos, Canal 9 Televida).

Nominados de la radio mendocina

Labor periodística: Ricardo Montacuto (Te Digo Lo Que Pienso, Radio Nihuil Mendoza).

Música Folklórica: Los Artistas (Radio Andina FM 90.1).

De servicios: Clima de Radio (LV 10, Radio de Cuyo).

Humorístico: El 22 (Lv 4 Radio Nacional, San Rafael).

