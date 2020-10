María Fernanda Callejón se quebró: "fui abusada por mi tío a los 10 años"

“A esa edad nunca me hubiese quedado sola en mi casa, porque vivía en el medio del campo. Todo el mundo conoce Villa Carlos Paz como si fuese la gran ciudad, pero en invierno es un pueblo. Lo digo con mucho amor. Y en honor a mi vieja, ella nunca me dejaba sola a la noche. Pero en esos días vino un tío lejano, era primo de mi abuelo de parte de mi padre, a arreglar el auto. Y se quedó unos días. Se quedaba en el taller”, relató la actriz en PH Podemos Hablar, el ciclo que va por Telefé, donde a pesar del dolor que aún le provoca, dio crudos detalles.

“A la tarde yo tomaba la leche y miraba la televisión, miraba a Andrea del Boca. Entonces, el hombre le decía a mi papá que quería ir al baño porque en el galpón no había baño. Era la excusa para entrar a mi casa. Lo hacía a la tarde, cuando mi mamá llevaba a mi hermana a inglés y yo me quedaba sola. Él iba al baño y cuando volvía hacía lo que tenía que hacer, que era abusar de mí”, confesó y recordó que no fue algo de una sola vez, sino que fue “sistemático” pero que no recuerda con exactitud cuántas.

Callejón comentó que sus padres siempre se preocuparon demasiado por ella y su hermana, pero a pesar de eso, su vida quedó marcada por este abuso.

“Sin entrar en las cosas que son difíciles de superar en la vida, al que le esté pasando esto, que no se confíe. Yo ahora soy mamá, y así chiquitita como era pensaba que mi papá lo iba a matar y que mi papá iba a ir preso. Era una de las cosas por las que no lo decía en mi pequeña mente. No lo hablás porque no te atrevés, no hay nada que después de haber pasado eso traumático lo puedas contar. Tenés que hacer tu proceso y sobre todo en aquel momento, hoy es distinto”, expresó sobre el cambio de época.

El abuso que sufrió Fernanda Callejón - Podemos Hablar

“Sin embargo, me pasó. Quiero decirles que no se confíen. Hay que estar atento porque esta gente activa cuando menos te lo imaginás, no podés descuidarte ni un segundo. Por eso es mejor hablar. Hablá con tus hijos y deciles que les puede pasar, hablá. Le puede pasar a la vuelta de tu casa, con un compañero, con un amigo, una amiga y esto es indistinto al sexo. Es lo más sano que podemos hacer”, destacó Callejón.