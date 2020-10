Confianza en el IFE 4: "Habrá un bono de $10.000 para todos"

Según indicó, la ANSES hará una confirmación en los próximos días. "Sí habrá IFE 4", dijo. Pero las alternativas son dos: que sea focalizado " en jóvenes de entre 18 y 28 años y mujeres jefas de hogar sin ingresos" o que sea igual a las tandas anteriores.

"Creo que hay chances de que sea igual que el IFE 3 porque no hay tiempo de cruzar datos. Si quieren hacerlo focalizado y empezar a pagarlo desde noviembre, no se podrá implementar", advirtió dandole esperanzas a los casi 9 millones de beneficiarios, especialmente a los titulares de AUH que ven que existe una posibilidad de no cobrarlo.

Por qué focalizar el IFE

Salguero explicó que de la "totalidad de personas, 5,7 son menores de 35 años y si lo ve por género, el 55% son mujeres. Es decir que los más jóvenes y las mujeres son los dos sectores más castigados por la desocupación". A esa conclusión llegó la ANSES con la base de datos que se generó gracias al IFE y es por ello que se considera desde el Gobierno que la ayuda debe ir para ellos.

Sin embargo, "si me llevo por la imposibilidad en cuanto a los tiempos de focalizar el IFE 4, habrá un bono de $10.000 para todos", aseguró la especialista.

IFE 4 IFE para mujeres y jovenes anses.jpg Confianza en el IFE 4 de ANSES: "Habrá un bono de $10.000 para todos"

El último IFE

Lo que sí es seguro es que será el último IFE. En ello coinciden a viva voz todos los funcionarios del Gobierno y se replica en el Presupuesto 2021 que no tiene previsto ni el Ingreso Familiar de Emergencia ni el ATP.

"El cronograma del IFE 4 comenzaría el 9 de noviembre con AUH y seguiría con el resto para terminar en diciembre", indicó Salguero.