Margot Robbie está en Argentina: dónde se hospeda y qué comidas típicas ha probado

En las imágenes que se volvieron virales, se ve a Robbie luciendo un barbijo para evitar que la reconozcan.

¿Dónde ha comido Margot Robbie?

Según fuentes locales, la actriz comió en uno de los restoranes más conocidos de la ciudad patagónica: IN Bar & Dinning Room de Rada Tilly. La visita de Robbie a este restaurante se conoció luego de que uno de los chefs del lugar publicara un tweet confirmado que le cocinó a la protagonista de "Barbie".

Margot Robbie en Argentina.jpg Margot Robbie en Argentina. Gentileza ADN Sur

Fue el esposo de Margot, Tom Ackerley, quien hizo la reserva en el lugar dos días atrás. La pareja se encuentra en la Patagonia Argentina junto a un grupo de siete amigos. Medios locales dicen que Robbie "se marchó acompañada por un seguridad, mientras que sus acompañantes se quedaron en el restaurante hasta las 16".

La actriz probó la merluza negra, el cordero y los lomitos de guanaco y que su preferido fue el cordero patagónico.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/fabixnlt/status/1767653008035160274&partner=&hide_thread=false bueno hoy le cocinamos a margot robbie puedo morir en paz — fxbianlt (@fabixnlt) March 12, 2024

¿Dónde se hospeda Margot Robbie?

El medio La Jornada confirmó que la protagonista de "Barbie" sobrevoló por aguas del Lago La Plata y llegó hasta el exclusivo resort Bahía Arenal. Luego continuó viaje hasta La Soplada, una casa rústica y bien patagónica rodeada por altos árboles de Lenga perteneciente al chef Francis Mallmann.

¿Esta es la primera visita de Margot Robbie a la Argentina?

No, esta no es la primera vez que la actriz australiana visita nuestro país. En 2013 filmó la película "Focus" en Buenos Aires. En aquel entonces se la vio a Margot Robbie por las calles de CABA filmando con el actor Will Smith, y la actriz siempre dijo que le encantó trabajar en suelo argentino.

Además, en 2022 Robbie viajó a Buenos Aires con su amiga Cara Delevigne en plan vacaciones y cenaron de incógnito en Patagonia Sur, un reconocido restaurante del barrio porteño de La Boca.